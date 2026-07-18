Insólito accidente en Mar del Plata: una grúa municipal giró en "U" y chocó a una familia + Agregar ámbito en









El vehículo pertenecía al Cuerpo de Patrulla Municipal e impactó contra una camioneta en la zona sur de la ciudad. El chofer sufrió un traumatismo de cráneo y quedó atrapado entre los hierros.

La grúa pertence al Cuerpo de Patrulla Municipal. dataclave.com.ar

Un choque protagonizado por una grúa perteneciente al Cuerpo de Patrulla Municipal de Mar del Plata generó conmoción este viernes por la tarde en la zona sur de la ciudad bonaerense. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida 515 y la calle 40, en el barrio Los Acantilados, cuando el vehículo oficial realizó un giro en U a alta velocidad y colisionó contra una camioneta RAM en la que viajaba una familia.

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El impacto destruyó la cabina de la grúa y dejó como saldo a tres agentes municipales heridos. El más comprometido fue el chofer del vehículo, quien sufrió un traumatismo de cráneo y quedó con las piernas atrapadas entre los restos del habitáculo. Bomberos debieron intervenir para liberarlo, mientras ambulancias del SAME trasladaron a los heridos al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los ocupantes de la camioneta, en cambio, resultaron ilesos y sólo presentaron contusiones leves, una circunstancia que se atribuyó al porte del vehículo particular frente al impacto de la grúa oficial.

Cuestionamientos al municipio por el hecho El episodio derivó en críticas hacia la gestión municipal, dado que el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) tiene entre sus funciones oficiales la implementación de programas de seguridad comunitaria y la prevención de infracciones de tránsito. El organismo depende de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Rodrigo Gonçalves, con Alejandro Montenegro al frente del comando operativo.

El hecho reavivó los cuestionamientos hacia la gestión del intendente Agustín Neme en materia de seguridad vial, en momentos en que vecinos de la zona reclamaron mayores controles sobre la conducción de los vehículos oficiales. Hasta el momento, la Subsecretaría de Comunicación del Municipio, conducida por Antonella Patané, no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido.