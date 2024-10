Insólito: un hombre se despertó del coma, no reconocía a su familia y pensaba que estaba en 1980

Según indican, al despertar no recordaba nada de los últimos 40 años , no reconocía a su esposa y a su hijo , y creía que era mucho más joven de lo que es.

Este hecho realmente ocurrió, pero no en 1980, sino en 2019. El problema es que cuando se despertó su vida había retrocedido casi 40 años. En 2024, cinco años después, tuvo que empezar de cero.

Cuando se despertó, Luciano pidió hablar con su madre. La enfermera le entregó un teléfono celular y el hombre no poudo reconocer qué era ya que nunca había visto uno en su cabeza.

Tampoco pudo recordar que su madre había muerto hacía varios años. Luego, vio entrar una mujer gritando su nombre a la habitación, y de apoco reconoció que tenía los mismos rasgos que su novia en 1980. Se trataba de su esposa.

Pero el golpe de realidad se lo dio al mirarse al espejo y notar que ya no estaba quien él creía ser, sino un hombre canoso de 63 años. Entonces, le explicaron que “el accidente no había ocurrido en Monte Mario, sino en Via delle Fornaci”, en Roma, y no en 1980 sino en 2019. Además de que un golpe en la cabeza le había hecho perder la memoria de los últimos 39 años de su vida.

Luciano D´adamo 2.webp Luciano pensó que tenía 24 años, cuando en realidad tiene 63.

Luciano tuvo que volver a empezar

Según cuentan, la adaptación a la realidad de Luciano fue dura. “Aún recuerdo el asombro de viajar en un coche que en una pantalla me mostraba el mapa de Roma, mientras una voz decía: ´En 100 metros gire a la derecha´”, relató.

No pudo recuperar lo que olvidó y esos 40 años de su vida, pero logró rearmarla con su esposa e hijo, además del nieto que tiene ahora.

“De vez en cuando me encuentro con alguien que me saluda. Seguro que es un viejo amigo, pero no sé de quién se trata; sin embargo, por cortesía, finjo reconocerle y le correspondo”, comentó.

Luego, en tono de ironía, manifestó: “A veces digo que me gustaría volar en avión, pero nunca lo he hecho y mi mujer me corrige:‘¿De qué estás hablando? Estuvimos juntos en París. Y yo le respondo: Tú has estado allí, yo no”.

“Luciano, según Il Messaggero, entendió que casi toda su vida de hombre adulto está perdida y que nunca la recuperará”. Ahora, trabaja en el área de mantenimiento en una escuela y afortunadamente mantiene su sentido del humor.

Una vez, para distender la situación, su hijo le comentó en tono de broma. “Te acuerdas de que me debes 5000 euros, no? Luciano, serio, le respondió. “¿Qué son los euros?”.