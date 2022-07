Instagram se tira para atrás: "Me alegra habernos arriesgado".

"Me alegra que hayamos tomado un riesgo. Si no fallamos de vez en cuanto no estamos pensando lo suficientemente grande", le dijo el jefe de Instagram, Adam Mosseri, al medio The Verge. Además, aseguró que la compañía debe "Tenemos que dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Cuando hayamos aprendido de esto volveremos con una nueva idea o iteración sobre esta", aseguró.