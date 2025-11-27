Investigan incendios en Bariloche y sospechan que fueron intencionales + Seguir en









Fue en las cercanías del Cerro Otto y los investigadores señalan que comenzaron por la tarde del miércoles. Las autoridades provinciales instan a alertar si ven movimientos "inusuales".

Los incendios comenzaron en la tarde del miérocles y se extendieron a la noche. @WeretilneckOK

Una serie de incendios forestales se registraron en zonas cercanas a la ciudad de Bariloche, Río Negro, durante la noche del miércoles. Autoridades policiales y provinciales ya comenzaron una investigación y consideran la posibilidad de que se deba a razones "intencionales".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) confirmó un incendio registrado ayer en la zona de Melipal, en las laderas del Cerro Otto, según precisó el medio regional Bariloche Digital. Durante la noche se dispuso una guardia de cenizas con atención sobre puntos calientes y el perímetro.

Esta mañana continuaron las tareas de enfriamiento y aseguramiento, con el apoyo de helicópteros provenientes de El Bolsón. En los operativos también colabora la Policía Montada y personal de la Comisaría 27.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/1993847849042493582?t=LtAY50aYkzpTu1z1TeAZNA&s=19&partner=&hide_thread=false INCENDIO EN BARILOCHE: TODOS LOS EQUIPOS DESPLEGADOS



Se mantiene activo el incendio que comenzó esta tarde en la zona de Melipal, en las laderas del Cerro Otto. Apenas ingresó la denuncia, a las 15:54, se activó todo el operativo provincial de respuesta.



En el lugar trabajan… pic.twitter.com/Y2myX7DTyv — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) November 27, 2025 Incendios en Bariloche: denuncian que fueron intencionales Además, detallaron que la zona permanece circunscripta y "sin cambios respecto al estado alcanzado anoche", aunque An Bariloche informó que el foco principal fue controlado. La investigación de los incendios ya está en manos de la Fiscalía. La Policía de Río Negro, como auxiliar de la Justicia, está realizando todas las diligencias que se le encomienden.

Si bien el proceso se encuentra en etapa investigativa, ya se detectaron ocho focos de incendio totales y se cree que es obra de una persona. “Fue un fuego que avanzó bastante rápido por la sequía que hay en toda la zona y lamentablemente causado por la mano del hombre, por cómo se venían dando las situaciones en días anteriores", sostuvo el titular del SPLIF Bariloche Orlando Báez.

Así, los investigadores instan a los vecinos y vecinas de la zona a reportar "cualquier situación sospechosa o movimiento inusual" y a llamar al 103 si ven columnas de humo. Por su parte, el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck informó ayer que se seguía activo un incendio que comenzó por la tarde. "Apenas ingresó la denuncia, a las 15:54, se activó todo el operativo provincial de respuesta. En el lugar trabajan brigadistas del SPLIF, junto a los bomberos de Melipal, Campanario y Ruca Cura, equipos de ICE, Policía de Río Negro, agentes de tránsito y áreas municipales", detalló el funcionario. También destacó la participación de aviones hidrantes y reiteró las primeras evaluaciones sobre "un presunto origen intencional": "Vamos a investigar a fondo este hecho. Prender fuego un cerro no es una travesura, es un delito que pone en riesgo vidas y viviendas", sintetizó.