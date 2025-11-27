El doble pago extra que recibirán los jubilados de ANSES en diciembre 2025

En el último mes del año los jubilados cobrarán el bono adicional de $70.000, la prestación de base y un monto extra.

En diciembre, los jubilados reciben un pago extra además del bono.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) activará el pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario ( SAC ) para jubilados. El monto se define en base al haber más alto que se haya percibido durante el semestre correspondiente.

Además, en diciembre las jubilaciones reciben un aumento que se alinea con la inflación de octubre , según lo que se establece en la fórmula de movilidad. El Decreto 274/2024 acuerda que las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán ajustes mensuales que se alineen con el último dato inflacionario que haya publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC )

Tras la publicación de la inflación de octubre que realizó el INDEC, el organismo previsional confirmó que las jubilaciones recibirán un 2,3% de aumento durante diciembre. Por lo tanto, la jubilación mínima pasará a ser de $340.879 mientras que los que perciben el haber máximo cobrarán $2.293.160.

Los aumentos por movilidad están pensados para que este sector de la población, particularmente vulnerable al aumento de precios, evite perder poder adquisitivo con el avance de la inflación.

El bono adicional de $70.000 se depositará junto con el haber de base a los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo. Para aquellos que perciban un monto mayor, se les asignará un proporcional para llegar al piso base de $410.879.

Los jubilados con el haber máximo no están contemplados en este beneficio, ya que el objetivo es alivianar el impacto del aumento de precios en los sectores más vulnerables.

Cómo y cuándo se paga el aguinaldo para jubilados de ANSES

El SAC se abona en dos cuotas anuales: la primera se deposita a mitad de año y la segunda parte se paga durante diciembre. En ambos casos, se toma el haber más alto que se haya percibido durante el semestre y se abona el 50%. Los jubilados por lo tanto, cobrarán:

Jubilación mínima: $581.318

Jubilación máxima: $3.439.000

El SAC se cobra junto con la prestación de base según lo que establece el calendario de pagos oficial de ANSES

Jubilaciones que cobran el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025