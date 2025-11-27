Javier Milei confirmó el lanzamiento de los Acuerdos de Isaac durante la visita del canciller de Israel

La iniciativa busca fortalecer la cooperación política, económica y cultural con América Latina. Se inspira en los Acuerdos de Abraham, impulsados en 2020 por EEUU.

Durante el encuentro, Milei subrayó que el proyecto se enmarca en una alianza estratégica considerada prioritaria.

El presidente Javier Milei confirmó el lanzamiento de los Acuerdos de Isaac , una iniciativa que buscará fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre Israel y América Latina . El anuncio se realizó durante la visita del canciller israelí Gideon Sa’ar a Buenos Aires, donde mantuvieron una reunión con foco en este marco de colaboración regional.

Inspirados en los Acuerdos de Abraham , impulsados en 2020 por EEUU para normalizar relaciones entre Israel y países árabes, los Acuerdos de Isaac representan la versión latinoamericana de aquel histórico proceso diplomático .

Durante el encuentro, Milei subrayó que el proyecto se enmarca en una alianza estratégica considerada prioritaria. En esa línea, recordó que destinó el millón de dólares recibido del Premio Génesis a financiar iniciativas vinculadas a los Acuerdos de Isaac.

La iniciativa contempla una primera etapa con Uruguay, Panamá y Costa Rica , donde ya se analizan proyectos conjuntos en tecnología, seguridad y desarrollo económico.

En este trabajo también participa de forma activa el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, encargado de articular las gestiones locales y la futura apertura de la embajada argentina en Jerusalén, prevista para 2026.

El canciller argentino Pablo Quirno viajará en febrero a Israel para coordinar, junto a Sa’ar y al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, los avances diplomáticos y técnicos del programa.

La visita de Gideon Sa’ar a la Argentina se produjo en el marco de una gira regional que también incluyó Paraguay, otro país que reforzó su alianza con Israel bajo la presidencia de Santiago Peña.

Con el anuncio formal de Milei, los Acuerdos de Isaac quedan oficialmente lanzados, como una nueva etapa de integración entre Israel y América Latina con la Argentina como principal impulsora.

Javier Milei, en el 90°aniversario de la DAIA: "Vamos a impulsar los vínculos entre Israel y América latina"

El presidente Javier Milei estuvo presente en el 90° aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) realizado en el Teatro Colón, donde veló por la firma de los "Acuerdos de Isaac", que buscan "impulsar los vínculos entre Israel y América latina".

En la previa de su discurso, el jefe de Estado fue reconocido por el presidente de la asociación, Mauro Berenstein, por su "firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y su constante apoyo al Estado de Israel".

Milei comenzó disertando sobre el "hostigamiento hacia las comunidades judías". "Todos sabemos que este odio poco tiene que ver con lo que pasa en Medio Oriente", señaló el mandatario, al tiempo que ratificó: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo".