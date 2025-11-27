Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES recibirán el último aumento del año + Seguir en









El organismo previsional informó los incrementos y extras que reciben las prestaciones en el último mes del año.

ANSES informó los montos finales de las prestaciones que reciben el aguinaldo en diciembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los aumentos y extras en las prestaciones para diciembre de 2025. Los haberes se actualizaron según el índice de inflación de octubre, que registró un aumento del 2,3%. Este ajuste busca preservar el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares frente al alza de precios.

El incremento se aplicó a jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales. Además, se mantuvo vigente el bono extraordinario.

ANSES billetes.webp Aumentan las prestaciones de ANSES en diciembre 2025 Los montos de las prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $340.826,90 (con bono: $410.826,90)

Jubilación máxima : $2.293.160,10 (con bono: $2.363.160,10)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $272.624,77 (con bono: $342.624,77)

Pensión No Contributiva: $311.653,76 (con bono: $381.653,76) El bono de $70.000 se otorga a quienes perciben el haber mínimo, mientras que aquellos con ingresos superiores reciben un monto proporcional para alcanzar el tope de $410.826,90. Las jubilaciones máximas quedan excluidas de este beneficio, ya que superan el piso establecido.

ANSES: quiénes cobran el aguinaldo El aguinaldo corresponde exclusivamente a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en dos partes: la primera a mitad de año y la segunda en diciembre. Se toma el mejor haber percibido del semestre correspondiente y se abona el 50%. En el caso de las jubilaciones, con el aguinaldo incluido quedarían así: Jubilación mínima: $581.318

Jubilación máxima: $3.439.000 Las asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), no incluyen aguinaldo, ya que se trata de prestaciones sociales no contributivas.

