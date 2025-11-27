Día del Trabajador Previsional Argentino: por qué se celebra cada 27 de noviembre 2025

La fecha homenajea la labor diaria de quienes gestionan jubilaciones y asignaciones en todo el país, un trabajo clave pero muchas veces invisible.

Cada 27 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Previsional Argentino. La labor previsional suele quedar fuera del radar público, incluso cuando miles de personas dependen cada día de una respuesta, un trámite o una orientación clara.

La jornada tiene más de cuatro décadas de historia y nació como una manera de agradecer el esfuerzo de quienes sostienen la estructura administrativa detrás de las jubilaciones, pensiones y asignaciones. En un país donde la seguridad social es un pilar sensible, cada paso que se da en una oficina de ANSES puede cambiar el día de una persona.

El Día del Trabajador Previsional Argentino recuerda un hecho puntual ocurrido en 1943, cuando Juan Domingo Perón asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión , punto de partida de una reforma profunda del sistema social. Desde entonces, la fecha se consolidó como un reconocimiento a quienes sostienen la estructura que administra jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones contributivas y no contributivas.

En 2009, la Ley 26.533 oficializó el día en el calendario nacional y amplió su alcance a trabajadores de ANSES y de otros organismos previsionales provinciales. En varias dependencias, la jornada suele incluir actos internos, capacitaciones breves o encuentros informales. Algunos sindicatos del sector destacan cada año que la tarea previsional “no termina cuando baja la persiana”, porque implica resolver consultas que requieren conocimiento técnico y, muchas veces, contención para personas que atraviesan situaciones delicadas.

Por eso, la fecha funciona como un recordatorio del volumen de trabajo que cargan estas oficinas: expedientes demorados, validaciones documentales, recálculos, asignaciones familiares, reclamos por incompatibilidades y trámites de personas que buscan regularizar años de aportes. Todo esto forma parte del día a día del sistema previsional argentino, que combina avances tecnológicos con procesos que todavía dependen del contacto presencial.

anses oficina.jpg

Las oficinas de ANSES permanecerán cerradas este jueves 27 de noviembre

La ANSES informó que este jueves las oficinas permanecerán cerradas al público, tal como ocurre cada año durante la conmemoración. Los turnos asignados para esa fecha serán reprogramados automáticamente, sin necesidad de intervención del usuario. Según fuentes del organismo, la nueva fecha de atención llegará al correo electrónico registrado, aunque algunos ajustes pueden demorarse si la oficina local acumula una carga operativa importante.

A diferencia de un feriado nacional, el organismo mantendrá equipos internos dedicados a tareas de soporte administrativo. Estos grupos trabajan en procesos que no requieren atención al público, como validaciones internas, cargas documentales y movimientos de sistemas. Es una práctica habitual para evitar un retraso mayor en épocas donde se concentran consultas, como diciembre y los primeros días del verano.

En algunas provincias, los gobiernos locales informaron que las oficinas previsionales propias también seguirán esta modalidad de cierre, aunque no todas replican exactamente el esquema de ANSES. En años anteriores, por ejemplo, algunas cajas provinciales mantuvieron ventanillas específicas para trámites urgentes, aunque este punto depende de cada jurisdicción y puede variar según decisión administrativa.

Para quienes tenían trámites en curso, el organismo reiteró que los pagos programados para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones no sufrirán demoras, ya que el calendario continúa bajo el esquema habitual, administrado por sistemas automáticos que no dependen de la atención presencial.

Mi ANSES: trámites que se pueden realizar online

Durante el feriado para el personal previsional, Mi ANSES queda como la alternativa más directa para quienes necesitan avanzar con gestiones. La plataforma permite cargar documentación, consultar expedientes, iniciar jubilaciones, modificar datos personales y revisar fechas de cobro. Si bien algunas funciones requieren validaciones presenciales, una parte importante de los trámites está disponible sin necesidad de ir a una sede.

Entre lo más usado se encuentran los reclamos por asignaciones, el cambio de boca de pago, la consulta de historial laboral y la solicitud de constancias. En años recientes se sumaron opciones automáticas que agilizan procesos que antes exigían un turno. Aun así, hay gestiones que siguen siendo presenciales porque requieren verificación manual o certificaciones específicas.

El feriado previsional no frena la actividad en la plataforma porque el sistema opera normalmente y permite adelantar pasos para evitar demoras posteriores. En caso de que la página se sature, conviene intentar más tarde para evitar errores de carga.