El Gobierno creó una mesa técnica para impulsar cambios regulatorios y nuevos servicios de asistencia en tierra + Agregar ámbito en









La iniciativa funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte y reunirá a organismos públicos, aerolíneas y entidades del sector. Deberá elaborar recomendaciones para mejorar la competitividad de la aviación comercial y facilitar el ingreso de nuevos prestadores.

El nuevo ámbito de trabajo tendrá como objetivo elaborar un documento con recomendaciones sobre ajustes regulatorios, administrativos y operativos vinculados al funcionamiento de la actividad aérea.

El Gobierno nacional dispuso la creación de una Mesa de Trabajo Técnica para analizar y proponer medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector aerocomercial y avanzar en la incorporación de nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución 69/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El nuevo ámbito de trabajo tendrá como objetivo elaborar un documento con recomendaciones sobre ajustes regulatorios, administrativos y operativos vinculados al funcionamiento de la actividad aérea.

Según la norma, la mesa estará coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo e integrada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), explotadores aeroportuarios, líneas aéreas y otros organismos competentes.

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la modernización de la gestión del tránsito aéreo y de los procedimientos operativos permitirá incrementar la capacidad del sistema aeronáutico, reducir demoras y mejorar la eficiencia de las operaciones, manteniendo los estándares de seguridad operacional. También señaló la necesidad de fortalecer mecanismos de trabajo colaborativo entre los distintos actores de la industria y avanzar en la apertura efectiva del mercado de servicios en tierra.

La resolución establece que la mesa deberá elevar sus recomendaciones antes del 1 de diciembre de 2026, aunque el plazo podrá prorrogarse automáticamente por 30 días hábiles. Además, se aclaró que la iniciativa no implicará erogaciones presupuestarias para el Estado nacional.

La normativa lleva la firma del secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich.

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