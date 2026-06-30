Jubilación ANSES en julio: ¿cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes?

El organismo confirmó los haberes del mes con una nueva actualización por movilidad. Así quedan la mínima, PUAM y las Pensiones No Contributivas.

La combinación entre la actualización mensual por inflación y el bono extraordinario sigue siendo el principal mecanismo para sostener los ingresos de los jubilados de menores recursos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en julio un nuevo aumento para jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones previsionales. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente , que toma como referencia la inflación informada por el INDEC, y representa una suba del 2,15%.

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Con este incremento, un jubilado que reúne los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación mínima pasará a cobrar un haber superior al de junio. Además, quienes perciban ingresos más bajos seguirán recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000 , una ayuda que el Gobierno mantiene para reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

El aumento también impacta sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) , que actualizan sus valores en la misma proporción.

La movilidad previsional de julio es del 2,15% y surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo , publicado por el INDEC.

Desde la modificación del sistema de movilidad, los haberes previsionales se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses atrás . De esa manera, el incremento de julio refleja la evolución de los precios registrada durante mayo.

La actualización alcanza a todas las prestaciones administradas por ANSES, incluidas las jubilaciones, pensiones, la PUAM, las Pensiones No Contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares.

Monto de la jubilación mínima: ¿en cuánto queda el haber básico con el incremento?

Con la aplicación del aumento del 2,15%, la jubilación mínima pasa a ser de $411.989,32. Ese monto corresponde al haber previsional antes de sumar el bono extraordinario que sigue vigente para quienes perciben ingresos más bajos.

En consecuencia, un jubilado con 30 años de aportes que cobra el haber mínimo recibirá ese importe como prestación previsional básica y, si reúne las condiciones establecidas por ANSES, también accederá al refuerzo extraordinario.

La jubilación máxima también se actualiza con el mismo porcentaje previsto por la movilidad de julio.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran y cuál es el total estimado

Además del aumento mensual, ANSES mantendrá durante julio el bono extraordinario de hasta $70.000.

El refuerzo está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima y se otorga de manera decreciente a medida que aumenta el haber previsional, hasta dejar de percibirse al superar el límite establecido por el organismo. De esta manera:

un jubilado que percibe la mínima cobrará $411.989,32 de haber, más $70.000 de bono

cobrará de haber, más de bono el ingreso total será de $481.989,32

Quienes perciban haberes superiores podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES para julio.

El pago del refuerzo es automático, por lo que los beneficiarios no deben realizar ninguna inscripción ni presentar documentación adicional para cobrarlo.

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Cuánto cobran la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC) en julio

La actualización del 2,15% también modifica los montos de otras prestaciones previsionales. En julio, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $329.591,46.

Quienes sean titulares de la PUAM también pueden acceder al bono extraordinario si cumplen con los requisitos establecidos por ANSES. Por su lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $288.392,53 antes de la incorporación del refuerzo extraordinario correspondiente.

Al igual que sucede con las jubilaciones mínimas, el bono busca reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones previsionales de menor monto. Los beneficiarios pueden verificar el importe exacto de su liquidación ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del apartado "Cobros" o "Consulta de recibos", el sistema permite visualizar:

el haber actualizado

el bono extraordinario, si corresponde

los descuentos aplicados

la fecha exacta de cobro

También es posible hacer la consulta desde la aplicación oficial de ANSES para teléfonos móviles.