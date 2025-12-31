Bono extraordinario, haberes jubilatorios y asignaciones familiares para enero 2026.

Conocido el índice de inflación de noviembre 2025, se ajustaron las prestaciones previsionales, así como también los montos mínimos y máximos para liquidar los aportes y contribuciones.

Se mantiene como bono extraordinario previsional el monto máximo de $ 70.000 a cancelar junto los haberes previsionales de enero 2026 para quienes cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado. Quienes perciban un haber superior la ayuda económica será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope que resulte de la suma del haber mínimo más $ 70.000.

Así lo dispuso el Decreto 918/25 (B.O. 24/12/25). La ayuda económica previsional que se otorga no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

ANSES también ha emitido la normativa necesaria para regular los nuevos montos a cobrar en enero 2026 en concepto de haberes previsionales y asignaciones familiares tomando en cuenta la inflación de noviembre pasado que resultó el 2,47%.

Las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de diciembre de 2025 o los que la soliciten a partir del 1° de enero de 2026, se actualizarán aplicando los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social en la Disposición 29/25.

Respecto a las asignaciones familiares también se reguló su incremento para enero 2026 considerando el índice de inflación citado, por vía de la Resolución 380/25 (B.O. 24/12/25).

La percepción de un ingreso superior a $ $2.573.047 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar excluye al mismo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en cada tipo de asignación.

Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales

La Gerencia de Control Prestacional, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, regula mensualmente el valor a ingresar por cada trabajador registrado en concepto de aporte al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. La Disposición 13/25 (B.O. 22/12/25), estableció el valor de la suma fija prevista en $ 1.584 para el devengado del mes de diciembre 2025 que se cancela en enero 2026.

Facilidades de pago para empleadores rurales por deudas vencidas durante 2025

Mediante la Resolución 133/25 (B.O. 24/12/25), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) estableció un plan de facilidades de pagos, vigente durante todo el año 2026, destinado a los empleadores rurales registrados para cancelar las deudas y gastos administrativos cuyo vencimiento hubiese recaído hasta el 31/12/25, por:

Contribución mensual tanto el capital como sus intereses resarcitorios

Determinación de oficio por contribución mensual e intereses resarcitorios

Determinada por infracción e intereses

Juicios por ejecución fiscal, créditos concursados y/o pendientes al momento de la quiebra del fallido

La norma detalla las condiciones del convenio a firmar, los requisitos a cumplir, las cuotas a solicitar y causales de caducidad y quita de intereses.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el bono de $70.000?

La principal incógnita se da por la continuidad del refuerzo extraordinario que complementa los haberes más bajos. Hasta el momento, no hubo ningún anuncio formal que confirme o descarte su pago durante el próximo año.

De todas formas, en ámbitos oficiales circula la posibilidad de que esta ayuda se prorrogue. En caso de mantenerse, el adicional se acreditaría junto con el haber mensual y alcanzaría a quienes perciben el monto mínimo, la PUAM y las pensiones no contributivas.