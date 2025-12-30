ANSES actualizó el nuevo tope para acceder a las asignaciones familiares + Seguir en









Conocé las fechas de cobro y los montos asignados, según cada categoría.

La medida se aplilcará sobre las prestaciones que se perciban a partir de enero de 2026 y el ajuste corresponderá a la inflación registrada durante noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció una actualización en los límites de ingresos que habilitan el cobro de las asignaciones familiares. En base a la fórmula definida por la legislación vigente, el organismo aplicó un incremento del 2,47% tanto en los montos de las asignaciones como en los topes de ingresos familiares.

De este modo, se fijó que ningún integrante del grupo familiar podrá registrar ingresos superiores a los $2.573.047 para acceder al beneficio. La medida fue oficializada mediante la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial y responde a la inflación registrada durante noviembre.

La normativa aclara que si uno sólo de los integrantes del grupo familiar supera ese monto individual, el núcleo completo quedará excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos no exceda el límite máximo global previsto en los anexos de la resolución de la ANSES.

Aumentan las Asignaciones de ANSES en enero Este incremento alcanza a quienes perciben asignaciones familiares, junto con jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los aumentos se calculan según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional informado por el INDEC.

En el caso de la PBU, el nuevo valor será de $159.788,50, mientras que la PUAM ascenderá a $279.439,46 desde enero de 2026. Estos montos se ajustan bajo el mismo índice de movilidad que rige para el SIPA, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al avance de la inflación.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Calendario de pagos de ANSES en enero 2026 La ANSES aplicará los nuevos valores actualizados a las prestaciones que se liquiden a partir de enero de 2026: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

