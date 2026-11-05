Los jubilados tendrán novedades en sus ingresos y en las fechas de pago. Conocé qué cambia este mes y cómo consultar el próximo depósito.

ANSES prepara los pagos de noviembre con nuevos montos y un calendario que los jubilados deberán tener en cuenta.

Noviembre llega con cambios importantes para los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó una nueva actualización de los haberes, la continuidad de una ayuda económica para quienes menos cobran y modificaciones en las fechas de pago que deberán tener en cuenta los beneficiarios.

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Con estas novedades, los adultos mayores recibirán sus ingresos actualizados durante el mes. Los montos dependerán de la prestación que perciba cada persona, mientras que los depósitos se organizarán según la terminación del DNI .

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,93% en noviembre , correspondiente a la inflación de septiembre. La actualización forma parte de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente de acuerdo con los datos del INDEC.

El aumento de noviembre se aplicará automáticamente a las jubilaciones y pensiones, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Con este incremento, la jubilación mínima pasa de $435.748,51 a $444.158,46 , lo que representa una suba de $8.409,95 respecto de octubre. Por su parte, el haber máximo alcanza los $2.988.765,82.

El ajuste también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $355.326,77, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $310.910,92.

Los nuevos importes se aplicarán automáticamente en las liquidaciones de noviembre, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para recibir el aumento.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran y qué pasa con los haberes superiores

Además de la actualización mensual, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Este refuerzo se mantiene sin cambios y se paga junto con la prestación habitual.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el adicional completo, por lo que el ingreso total será de $514.158,46 en noviembre. La ayuda también alcanza a los titulares de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas.

Con el refuerzo incluido, los principales montos quedan de la siguiente manera:

jubilación mínima: $514.158,46

PUAM: $425.326,77

PNC por invalidez o vejez: $380.910,92

pensión para madres de siete hijos: $514.158,46

En el caso de quienes perciben una jubilación superior a la mínima, el bono se reduce proporcionalmente hasta alcanzar el límite establecido.

Por ejemplo, una persona que cobra $480.000 recibirá un adicional de $34.158,46, suficiente para llegar a los $514.158,46. En cambio, quienes ya perciben esa cantidad o una superior no accederán al refuerzo.

El dinero se depositará automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la jubilación, sin necesidad de solicitarlo.

Los jubilados que cobran los haberes más bajos también recibirán un dinero extra junto con su pago mensual. Radio del Plata

Calendario de pagos confirmados: las fechas de cobro según la terminación de DNI

El calendario de noviembre comenzará el miércoles 11 y tendrá fechas diferentes para quienes cobran la jubilación mínima y aquellos que perciben ingresos superiores.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Tanto el aumento como el bono correspondiente se acreditarán en la fecha asignada a cada beneficiario. Para conocer el monto exacto, consultar el recibo de haberes o verificar cuándo estará disponible el dinero, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.