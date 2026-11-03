ANSES confirmó cambios en la Libreta AUH desde noviembre: cómo se cobrará el 20% retenido

Las nuevas reglas buscan facilitar el cobro del dinero retenido y evitarles trámites innecesarios a muchas familias.

Los cambios de ANSES permitirán que muchas familias cobren el dinero retenido de la AUH sin tener que presentar tantos papeles.

La Asignación Universal por Hijo tiene una particularidad que obliga a muchas familias a hacer trámites adicionales para cobrar todo lo que les corresponde. Desde noviembre, ANSES puso en marcha un cambio en la acreditación de requisitos , con el objetivo de simplificar ese proceso y evitar gestiones cuando los datos ya están disponibles.

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La modificación alcanza a los controles de salud y la escolaridad, aunque su aplicación depende de cada caso. Hay una diferencia importante según la edad de los chicos y la información con la que cuenta el organismo.

Desde el 1° de noviembre, ANSES comenzó a utilizar un sistema de verificación automática para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la AUH. La medida, establecida mediante la Resolución 290/2026, permite acceder al dinero retenido sin necesidad de presentar certificados cuando la información ya figura en las bases oficiales.

ANSES podrá comprobar los controles de salud y escolaridad de los chicos sin que las familias tengan que acercarse a una oficina.

Para hacerlo, el organismo intercambia datos con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. En el caso de los chicos de 5 a 17 años , las autoridades educativas informan sobre el cumplimiento del ciclo escolar, lo que permite acreditar esa condición sin que las familias tengan que realizar el trámite habitual.

La situación es diferente para los niños de hasta 4 años , cuyos controles médicos y vacunas también pueden verificarse automáticamente. Cuando el sistema confirma estos requisitos, el 20% se liquida cada mes junto con el 80% habitual, por lo que la familia recibe el importe completo de la asignación.

Para quienes tienen hijos en edad escolar, el porcentaje acumulado se libera una vez acreditadas las condiciones correspondientes. La fecha de pago depende de la disponibilidad de los datos y de que se complete el proceso administrativo.

Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH

Aunque el nuevo mecanismo reduce la cantidad de trámites, la Libreta AUH no desaparece por completo. Su presentación seguirá siendo necesaria cuando el organismo no pueda verificar los requisitos mediante el intercambio de información con las áreas de Salud y Educación.

Esto puede ocurrir cuando faltan datos sobre la asistencia escolar, los controles médicos o la vacunación. También se mantiene la posibilidad de utilizar el documento si una familia necesita presentar un reclamo por información que no fue reconocida correctamente.

En esas situaciones, los titulares podrán continuar con el procedimiento habitual mediante el formulario PS 1.47, que permite acreditar las condiciones exigidas. La documentación deberá contar con las certificaciones de los establecimientos educativos o sanitarios, según corresponda, y presentarse ante ANSES.

La modificación tampoco elimina las obligaciones de las familias. Los chicos deberán seguir cumpliendo con los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad exigida para conservar el derecho al cobro del porcentaje reservado.

La Libreta AUH seguirá vigente para quienes tengan información pendiente y necesiten completar los requisitos ante ANSES. Radio del Plata

Montos de la AUH para noviembre 2026

Además de los cambios administrativos, las asignaciones reciben un aumento del 1,93% en noviembre, correspondiente a la actualización por movilidad basada en la inflación de septiembre.

Con esta suba, el valor general de la AUH alcanza los $159.611 por hijo. Para quienes continúan bajo el esquema de retención, el pago mensual del 80% queda en $127.688,80, mientras que los $31.922,20 restantes se reservan hasta acreditar los requisitos.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $519.704. De esa suma, el pago habitual del 80% representa $415.763,20, mientras que los $103.940,80 restantes corresponden al porcentaje reservado cuando se aplica ese mecanismo.

Los valores son superiores para quienes cobran el adicional por Zona 1. Allí, la prestación general llega a $207.495 por hijo y a $675.616 en el caso de discapacidad.

Estos importes fueron oficializados mediante la Resolución 303/2026 y corresponden exclusivamente a las asignaciones. No incluyen otros beneficios adicionales, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, que tienen sus propios requisitos de acceso.