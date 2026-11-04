Aumento en Asignaciones de Pago Único de ANSES: montos confirmados y fechas de cobro en noviembre

Las prestaciones extraordinarias actualizan valores, cronograma, topes e ingresos requeridos durante el ante último mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a noviembre de 2026. Estas prestaciones se entregan ante determinados acontecimientos familiares y, a diferencia de otros beneficios, se abonan una sola vez .

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Como pasa con los otros haberes, el reajuste mensual también modificó los límites económicos que deben respetarse para acceder al beneficio. Además, el organismo estableció el cronograma para los titulares alcanzados, sin dividir las acreditaciones según la terminación del DNI.

Los nuevos valores de las APU aumentaron un 1,93% en noviembre, según la Resolución 303/2026 de ANSES. La suba se aplica a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre. Los importes vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:

La asignación por Nacimiento se paga por cada hijo y la correspondiente a Adopción se entrega por cada menor adoptado. En el caso de Matrimonio, ambos cónyuges pueden solicitarla si cumplen las condiciones previstas por el régimen, por lo que cada uno puede recibir el importe correspondiente.

Es importante tener en cuenta que en estos casos se trata de pagos extraordinarios y no mensuales. Por eso, una vez acreditado el hecho que da origen a la prestación y aprobada la solicitud, ANSES realiza el depósito correspondiente.

El organismo definió el cronograma correspondiente al nuevo período. Magnific

Calendario de pagos: fechas de cobro de la primera y segunda quincena

Las Asignaciones de Pago Único no siguen un esquema por terminación de documento. Para noviembre, todas las terminaciones de DNI están comprendidas dentro del período de liquidación que se extiende hasta el 10 de diciembre. El cronograma informado para las dos liquidaciones es:

primera quincena: desde el miércoles 11 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre

segunda quincena: desde el miércoles 25 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre

Las fechas corresponden a las prestaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento y alcanzan a todos los documentos. Los beneficiarios pueden consultar el estado de la prestación y la fecha correspondiente desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cada prestación exige cumplir determinadas condiciones para acceder al cobro.

Requisitos y topes de ingresos familiares para tramitar las APU

Para noviembre, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $6.543.628. Además, si uno de sus integrantes percibe un ingreso superior a $3.271.814, todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma total se encuentre por debajo del límite general. Entre las condiciones para solicitar estas prestaciones se encuentran:

tener actualizados los datos personales y vínculos familiares en ANSES

presentar el DNI y la documentación que acredite el acontecimiento

respetar los límites económicos correspondientes

hacer la solicitud dentro de los dos años posteriores al hecho generador

Para Nacimiento, el niño debe tener entre dos meses y dos años al momento del trámite. En una Adopción, la gestión debe hacerse entre los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia. La Asignación por Matrimonio también puede solicitarse desde los dos meses posteriores a la celebración y hasta que hayan transcurrido dos años.

Los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el régimen deben contar con al menos seis meses de antigüedad laboral para acceder a esta prestación.

El trámite puede iniciarse por Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social o hacerse presencialmente en una oficina de ANSES con turno. En cada caso será necesario presentar la documentación correspondiente al nacimiento, matrimonio o adopción.