"La ola": el musical feminista de Sebastián Lelio, que expone el acoso en las universidades disponible en Netflix

La plataforma de streaming agregó a su catálogo una película chilena sobre las movilizaciones de las feministas de 2018.

"La Ola: un nuevo musical chileno que llegó a Netflix en noviembre.

El nuevo musical de Sebastián Lelio llegó a Netflix, para abordar el acoso sexual en las universidades. "La ola" combina música, baile y narrativa política para recrear las movilizaciones feministas que sacudieron Chile en 2018. Con coreografías de Ryan Heffington y música original de Matthew Herbert, la película fusiona el arte con la denuncia social.

"La ola" se estrenó en el Festival de Cannes 2025 y llegó a Netflix el 13 de noviembre. Con una duración de 129 minutos, la cinta invita a reflexionar sobre el poder del activismo y los límites del consentimiento. La película cuenta con la dirección de Sebastián Lelio, ganador del Óscar por "Una mujer fantástica", en 2018.

La ola Netflixx De qué se trata "La ola" La historia sigue a Julia, una estudiante de música interpretada por Daniela López. Con recursos limitados y una beca en la facultad de artes, Julia se une a las protestas contra el acoso y el abuso sexual en su universidad. Sin embargo, un encuentro ambiguo con Max, su ayudante de canto, despierta dudas en ella: ¿Fue consentido lo que ocurrió? Su testimonio se convierte en el eje de un movimiento que cuestiona las estructuras de poder.

La trama se inspira en la "ola feminista chilena" de 2018, cuando miles de estudiantes tomaron las universidades para exigir justicia. Julia, la protagonista, representa a las jóvenes que rompen el silencio ante el acoso. Su lucha trasciende lo personal y desencadena un cambio colectivo.

El filme muestra cómo el activismo transforma a Julia, pero también expone las contradicciones de un sistema que protege a los agresores. Las canciones y coreografías refuerzan el mensaje: la denuncia no es sólo un grito individual, sino una ola que arrastra prejuicios y exige responsabilidad.

Tráiler de “La ola” Embed - LA OLA I Teaser tráiler Reparto de "La ola" Daniela López como Julia, la estudiante que encabeza la protesta.

Lola Bravo como Rafa.

Paulina Cortés como Tamara.

Avril Aurora como Luna. Lucas Saéz Collins como Max, el ayudante de canto.

Claudia Cabezas como la madre de Julia.

Néstor Cantillana como Pedro.

Mariana Loyola como la madre de Max.

Amalia Kassai como Paz. El guión fue escrito por Lelio, Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas, y produjo Fabula, con la participación de Participant y Fremantle. La banda sonora incluye temas de Javiera Parra, Ana Tijoux y Camila Moreno, entre otras artistas.

