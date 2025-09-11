Rectores rechazan el veto al financiamiento universitario: "Le pedimos al Gobierno que entienda que no es un gasto"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) inició este jueves una conferencia de prensa tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario . Para este viernes convocaron a una marcha que también contará con personal médico.

El rector de la alta casa de estudios Ricardo Gelpi comenzó afirmando: " Estamos juntos luchando por el futuro de nuestro país. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Esta situación no es nueva, hace un año ambas cámaras del Congreso aprobaron una ley similar, que a pesar de contar con el apoyo de a comunidad universitaria y la sociedad, fue vetada".

Además, Gelpi destacó entre ellas las prácticas académicas, de investigación, de salud y de extensión. "En este contexto, cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de innovación que nunca llegó, de miles de estudiantes sin posibilidades de un porvenir mejor", subrayó.

Con la falta de actualización de los gastos de funcionamiento, explicó Gelpi, la universidad se verá obligada a "una restricción de gastos operativos": "La UBA a a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año. La educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina y es reconocida en todo el mundo. Es así que apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para acompañar este reclamo", pidió.

También le habló a los legisladores para que "con su voto rechacen el veto": "Sin educación, salud y ciencia no hay desarrollo posible", sintetizó. "Necesitamos con urgencia que el Congreso pueda sostener esta ley cuando trate el veto. Vamos a trabajar, rectores y rectoras, para sensibilizar a los legisladores, a poner nuestro empeño para conversar con la sociedad. Y vamos a advertir, como venimos haciendo hace dos años, que necesitamos que se sostenga para solucionar problemas presentes y pasados", agregaron.

"Es importante que veamos lo que hacen los países desarrollados, que invierten 3 o 4 veces más que en la Argentina, porque saben que en la sociedad del conocimiento es estratégico hacer eso para crecer", exigieron y que "nunca puede ser un problema que se le garantice a un joven educación pública de excelencia como lo hace la Argentina".

