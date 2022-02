Batalla campal y agresión a los árbitros en un partido de futbol

274195379_300953378604214_1407564810006723147_n.mp4

“Fue un partidazo y es una lástima que se arruinara de esta manera. Iba ganando 2 a 1 la visita y al final hubo un penal para el Comercio. El jugador número ‘3′ tocó la pelota con la mano y no se quejó, porque sabía que era penal. Ahí comenzaron algunos disturbios entre jugadores”, explicó Gudiño.

“Cuando termina el partido los jugadores visitantes vienen a reclamar por una expulsión y un penal en el primer tiempo que no fue. Cuando ingresan los suplentes al campo se inician los disturbios. Me arrojaron una patada a la altura de la pantorrilla y me pegan una trompada a la altura de la clavícula. Allí empiezan a venirse todos, eran 17 jugadores contra nosotros tres”, añadió sobre las agresiones.

Y completó: “Tratamos de frenarlos y cuando vamos retrocediendo, yo voy a abrir el túnel que estaba cerrado... En ese momento, al árbitro principal lo golpean, lo voltean, le pegan una patada en el piso. Pero logramos ingresar en el vestuario”.