Caso Maradona: confirman la fecha de inicio del juicio oral y un extenso listado de testigos

Las partes acordaron que 120 testigos declaren durante el proceso, que se prevé extenso y complejo por los múltiples planteos de nulidad que anticipan las defensas.

El Tribunal Oral N°7 confirmó que el juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 y contará con la declaración de 120 testigos.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro dejó firme el comienzo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que arrancará el 17 de marzo de 2026. En la audiencia preliminar, las partes acordaron un listado de 120 testigos que desfilarán durante el proceso, uno de los debates más esperados y complejos en torno al fallecimiento del ídolo argentino.

La reunión comenzó a las 10.30 en los tribunales de Ituzaingó 340, con la presencia de tres de las hijas del exfutbolista -Dalma, Gianinna y Jana-, junto a los representantes de la querella, los fiscales y los abogados defensores.

Durante la audiencia, Francisco Oneto, letrado del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió la nulidad del juicio. Un planteo similar hizo Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov. Tras un cuarto intermedio, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón rechazaron ambos pedidos y avanzaron con la organización del debate.

Más de 100 testigos en el caso por la muerte de Diego Armando Maradona Finalmente, se consensuó que 120 personas presten testimonio: 90 ofrecidas por la acusación y 30 por las defensas. Las audiencias se desarrollarán los martes, miércoles y jueves, entre las 10 y las 17.

“Se dejó constancia para el momento de la sentencia. Va a ser un juicio muy difícil porque las defensas van a plantear muchas cuestiones para intentar generar nulidades”, señaló una fuente con conocimiento del expediente.

En el banquillo estarán juzgados por presunto homicidio simple con dolo eventual los profesionales que participaron de la atención médica del “Diez” durante su internación domiciliaria en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni y Nancy Edith Forlini, médica de Swiss Medical encargada del seguimiento del caso.