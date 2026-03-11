Juicio por la muerte de Diego Maradona: reprograman el inicio para mitad de abril

La decisión fue del TOC N°7 de San Isidro, tras una primera fecha estipulada para marzo. Desde la Justicia sostuvieron que procuran "la mayor celeridad posible" del debate y que se desarrolle de forma "ordenada, previsible y eficiente".

El juicio por la muerte del astro Diego Armando Maradona fue reprogramado para mitad de abril de este año. El cambio se dio tras una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, con una primer fecha programada para mitades de marzo. Desde la Justicia procuran "la mayor celeridad posible" del debate y que se desarrolle de forma "ordenada, previsible y eficiente".

Así, el debate volvió a ser atrasado junto con el dictamen de la Justicia respecto a la responsabilidad o no de los acusados, entre los que se encuentran el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

El debate tenía fecha para el próximo 17 de marzo , pero en las últimas horas se informó el cambio de fecha y además con una modificación adicional: serán solo dos audiencias semanales y no tres como se había estipulado.

La razón se debe a una reducción de la lista de testigos: “Se les da a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos”, indicaron desde el TOC a NA.

“Este Tribunal, desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral , en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal", subraya el escrito firmado por el presidente del Tribunal, Alberto Gaig.

No obstante, el texto agregó que "cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, ello no impide al Tribunal (...) que adopte decisiones de reprogramación como la aquí dispuesta que, lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad, procuran asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral".

El documento indica que la decisión del cambio de fecha sería "preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto”.

La modificación solo obtuvo dos votos a favor y uno en contra: mientras Gaig y el juez Alberto Ortolani hicieron lugar a la solicitud, el magistrado Pablo Rolón votó por no postergar el debate.

Los herederos de Diego Maradona advirtieron sobre la causa contra Matías Morla

Los herederos de Diego Armando Maradona -Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando- difundieron un comunicado para informar públicamente que la Justicia ratificó una medida cautelar que alcanza al abogado Matías Morla y a otros imputados en la causa por presunta administración fraudulenta vinculada a los derechos comerciales del exfutbolista.

En el texto, los hijos del excapitán de la Selección argentina señalaron que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso la “prohibición de innovar y contratar” sobre todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la imagen de Maradona registradas a nombre de Sattvica S.A., tanto en Argentina como en el exterior.