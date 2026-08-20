Juicio por Loan Peña: dos investigadores de la PFA sostuvieron que el niño no se fue solo y que "se lo llevaron" + Agregar ámbito en









Se trata de dos profesionales que creen que el niño "no pudo haberse ido solo del naranjal". Además, se espera el testimonio del titular de la Fundación Dupuy.

Se trata del comisario Marcelo Daniel Román, quien consideró que el menor "no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal". Meabe

Dos investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) coincidieron en señalar que a Loan Peña "se lo llevaron" de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde se organizó la reunión familiar en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

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El comisario Marcelo Daniel Román sostuvo que, de acuerdo con su experiencia y los elementos analizados, Loan "no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal", donde fue visto por última vez, en las inmediaciones de la casa de Catalina Peña, el 13 de junio de 2024.

Así, señaló que "la hipótesis del accidente" fue una de las que más se manejó a partir de las pruebas reunidas. Además, afirmó que Macarena Peña, hija de Laudelina, fue la primera en mencionar esa posibilidad, según supo Noticias Argentinas.

Juicio por Loan Peña: dos investigadores de la PFA concluyeron que se lo llevaron Román también habló sobre el análisis de los teléfonos del matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, al asegurar que se detectó una relación previa entre ellos y el comisario Walter Maciel, además de registros fotográficos de los tres juntos.

Por su parte, Maximiliano Aciares -integrante del Departamento de Trata de la PFA- se expresó en sintonía con lo que había dicho Román en torno a la desaparición del menor: "Se lo llevaron", indicó y consideró que "no se descarta la hipótesis del accidente".

Así, Román señaló que "la hipótesis del accidente" fue una de las que más se manejó a partir de las pruebas reunidas. La Voz En tanto, se reprogramó el testimonio del titular de la Fundación Dupuy, Ramón Dupuy, ya que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes hicieron lugar a un pedido para que se rechace su declaración por Zoom. El abogado Rodolfo Baqué, representante legal de la imputada Elizabeth Cutaia, presentó un recurso para evitar la declaración de Dupuy por videoconferencia ya que de esa manera "se pierde espontaneidad", y además sostuvo que "podrían dictarle las respuestas". Juicio por la desaparición de Loan Peña: cuatro nuevos testigos declaran sobre los primeros días de la búsqueda y la "banda del hotel El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con una nueva audiencia en la que declararán cuatro testigos. La jornada buscará reconstruir diferentes episodios ocurridos durante los días posteriores a la desaparición del niño, desde los primeros rastrillajes hasta las actuaciones vinculadas con la denominada “banda del hotel”. Entre las personas convocadas aparecen integrantes de fuerzas federales, personal sanitario y funcionarios que intervinieron en distintos momentos de la investigación. Maximiliano Aciares, Gabriel Arnaldo Pinolli, Ricardo Ramón Vázquez y Marcelo Daniel Román deberán prestar testimonio ante el tribunal. Loan desapareció el 13 de junio de 2024 después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal, localidad correntina de 9 de Julio. Desde entonces, su paradero continúa siendo una incógnita.