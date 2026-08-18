Juicio por la desaparición de Loan Peña: citaron a cuatro policías que participaron de los primeros rastrillajes

Los agentes declararán ante el tribunal sobre los operativos realizados tras la desaparición del niño y las tareas de investigación sobre algunos de los principales acusados.

El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzó a reconstruir los operativos desplegados desde las primeras horas de la búsqueda.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en la ciudad de Corrientes con la declaración de cuatro policías que participaron de los rastrillajes y de distintas tareas de investigación realizadas luego de que el niño fuera visto por última vez, el 13 de junio de 2024.

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Los testimonios fueron solicitados por el fiscal federal Carlos Schaefer y apuntarán a reconstruir tanto los primeros procedimientos de búsqueda como las medidas adoptadas sobre el entorno de algunos de los acusados.

Uno de los citados es Marcelo Daniel Román , oficial jefe de la Policía Federal que intervino en distintos allanamientos y rastrillajes vinculados al caso. También deberá declarar Maximiliano Aciares , quien realizó relevamientos, averiguaciones y otras tareas investigativas.

Parte de esas pesquisas estuvieron centradas en la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y en el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez , dos de los principales acusados, así como en sus vínculos, vehículos, domicilios y propiedades.

También comparecerá Ricardo Ramón Vázquez , quien aportó información sobre las primeras horas de búsqueda en la casa de Catalina Peña , la abuela de Loan. Su declaración incluirá detalles sobre las personas que participaron del almuerzo realizado aquel día en el paraje El Algarrobal y sobre el comienzo del operativo tras advertirse la ausencia del niño.

Continúa el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes. Archivo

El cuarto citado es Gabriel Arnaldo Pinolli, quien participó de los rastrillajes y realizó tareas de consigna en el Hotel Despertar del Iberá y en el domicilio de Camila, una de las primas de Loan.

La ronda de testimonios continuará el jueves 20 de agosto con la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Por ese crimen fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Quiénes están acusados por la desaparición de Loan

Por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan están acusados María Victoria Caillava; Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal. La última vez que fue visto se encontraba en una zona de naranjos cercana a la vivienda.

Además, otras diez personas llegaron a juicio por delitos vinculados al presunto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otras acusaciones.

En ese grupo se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.