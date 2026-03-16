La abogada acusada de racismo en Brasil volvió a pedir disculpas y dice que reaccionó "bajo emoción violenta"

Agostina Páez enfrenta una causa por injuria racial contra tres denunciantes y podría recibir hasta 15 años de prisión. Aseguró que se arrepiente de su reacción y que el episodio ocurrió en medio de una discusión en un bar.

La abogada argentina Agostina Páez , acusada de racismo en Brasil, volvió a pedir disculpas y aseguró que está arrepentida por su reacción, por la que enfrenta una causa por injuria racial contra tres denunciantes distintos . Su defensa intenta evitar que se configure un escenario que podría derivar en una pena de entre tres y 15 años de prisión , al sostener que todo ocurrió “bajo emoción violenta” .

La imputada lleva tobillera electrónica , aunque no se encuentra bajo prisión domiciliaria. La condición impuesta por la Justicia es que no puede salir de Río de Janeiro , aunque explicó que permanece dentro de su departamento porque tiene miedo. Además, aclaró que la causa no corresponde a tres delitos distintos , sino a tres denuncias diferentes .

En las últimas semanas, Páez cambió de defensa y explicó que tomó esa decisión porque “quería sentir la contención de una mujer”. Durante una entrevista en A24, reconoció su error y reflexionó sobre lo ocurrido.

“Sí conocía, sí sabía lo que era el racismo, pero lo había visto por encima sin tener en cuenta lo que hay atrás . Realmente hay personas que se sienten muy ofendidas. Si bien lo mío fue una reacción, fue la peor de mi vida, me arrepiento muchísimo de eso y no debería haber reaccionado así. Me equivoqué”, afirmó.

También explicó que demoró en hacer público su pedido de disculpas por recomendación de sus abogados.

“Hace bastante que tenía ganas de hacer un video pidiendo disculpas y seguro ofendí a muchas personas. Recién ahora dimensiono lo delicado que es el racismo. Quería hacer un video, pero mi defensa me decía que, si lo hacía, admitía el delito”, señaló.

agostina-abogada Agostina Páez es acusada de racismo en Brasil.

En relación con la acusación que podría derivar en una condena de hasta 15 años de cárcel, sostuvo que dentro del bar no realizó gestos racistas y aseguró que las cámaras de seguridad registraron lo sucedido.

“En ningún momento adentro hice ningún gesto y están las cámaras de seguridad y se ve claramente. Todo el tiempo era una discusión por la cuenta. Esto siento que lo han hecho para que encuadre que soy racista”, expresó.

Además, indicó que lo que más la afecta es la condena social y las amenazas que dice recibir: “Por eso estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. No tengo custodia. El consulado argentino no me protege porque no está dentro de sus facultades”, relató.

La defensa denunció la falta de pruebas

Por su parte, su abogada defensora, Carla Junqueira, afirmó que en el expediente no existen pruebas adicionales que respalden la acusación más allá de los testimonios de quienes denunciaron el hecho.

racismo brasil abogada El video que derivó en el juicio posterior. Real Time

“No hay pruebas de otro delito que no sea el exabrupto. La fiscalía la imputa en tres momentos distintos con tres víctimas distintas para hacer un concurso material. Por lo tanto, tendría que cumplir pena efectiva. Pero yo analicé las pruebas del expediente y no hay ninguna prueba más allá de la declaratoria de las víctimas”, sostuvo.

La letrada agregó que la presunción de inocencia debe aplicarse en favor de su defendida y cuestionó la solidez de las acusaciones.

“El principio de la presunción de inocencia es de Agostina, ellos tienen que probar la culpabilidad. Si mienten o no, no lo sé. Pero más allá de la palabra de ellos no hay. Yo lo que puedo decir es que ya no importa la verdad, importa lo que está en el expediente. No hay prueba de eso, más que las declaraciones de ellos. Hay una situación de conflicto con el bar y se sintieron amenazadas. La reacción es violenta, bajo emoción violenta. No tiene nada que ver con tres delitos distintos, con tres víctimas distintas”, concluyó.