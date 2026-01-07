SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 15:00

Así será la cobertura de medicamentos en PAMI durante enero 2026

El organismo le otorga a sus beneficiarios una cobertura total en tratamientos y medicamentos de patologías especiales.

PAMI otorga un subsidio social para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

PAMI otorga un subsidio social para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para que más de 5 millones de afiliados puedan llevar adelante sus tratamientos. El mismo es acompañado por un sistema de subsidio social, en el caso de afiliados que no cuenten con los recursos suficientes para garantizar el cuidado de su salud, y aplica para todos los jubilados y pensionados que se encuentren adheridos al Programa de Asistencia Médica Integral.

PAMI: cuáles son los medicamentos gratis

El nuevo plan, presentado para 2026, incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de los siguientes tratamientos especiales:

  • Tratamiento para la diabetes

  • Medicamentos oncológicos

  • Medicamentos oncohematológicos

  • Tratamiento de la hemofilia

  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

  • Medicamentos para trasplantes

  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

  • Medicamentos para la artritis reumatoidea

  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos

  • Medicamentos para la osteoartritis

  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Cómo tramitar los medicamentos gratis en PAMI

Conseguir los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es un proceso fácil, que consta de los siguientes pasos:

  • Pedirle a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia

  • Retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI

Si el tratamiento no se encuentra en la lista de cobertura total, pero el afiliado es parte de las personas que que no pueden pagar el valor de los mismo, PAMI otorga un subsidio social para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

Estos son los requisitos para adherirse al subsidio:

  • Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)

  • No estar afiliado a una prepaga.

  • No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

  • No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Otros descuentos de PAMI en medicamentos

Quienes no puedan obtener la totalidad del descuento en los medicamentos pueden acceder a porcentajes en:

  • 50% al 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas

La cobertura aplica sobre el precio de venta PAMI, y se trata de un beneficio adicional para el afiliado que acceda a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.

  • 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual

Para aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.

