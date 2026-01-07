Así será la cobertura de medicamentos en PAMI durante enero 2026 + Seguir en









El organismo le otorga a sus beneficiarios una cobertura total en tratamientos y medicamentos de patologías especiales.

PAMI otorga un subsidio social para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados presentó, a través de un comunicado oficial, la nueva lista de medicamentos a los que los afiliados podrán acceder con una cobertura del 100%, desde enero de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para que más de 5 millones de afiliados puedan llevar adelante sus tratamientos. El mismo es acompañado por un sistema de subsidio social, en el caso de afiliados que no cuenten con los recursos suficientes para garantizar el cuidado de su salud, y aplica para todos los jubilados y pensionados que se encuentren adheridos al Programa de Asistencia Médica Integral.

pami PAMI: cuáles son los medicamentos gratis El nuevo plan, presentado para 2026, incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de los siguientes tratamientos especiales:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo Cómo tramitar los medicamentos gratis en PAMI Conseguir los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es un proceso fácil, que consta de los siguientes pasos:

Pedirle a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia

Retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI Si el tratamiento no se encuentra en la lista de cobertura total, pero el afiliado es parte de las personas que que no pueden pagar el valor de los mismo, PAMI otorga un subsidio social para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

Estos son los requisitos para adherirse al subsidio: Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena. De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción. Otros descuentos de PAMI en medicamentos Quienes no puedan obtener la totalidad del descuento en los medicamentos pueden acceder a porcentajes en: 50% al 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas La cobertura aplica sobre el precio de venta PAMI, y se trata de un beneficio adicional para el afiliado que acceda a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud. 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual Para aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.

Temas PAMI