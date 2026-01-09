Tener habilitado Mi PAMI se vuelve clave para acceder a prestaciones y recetas digitales

Conocé el paso a paso para gestionar tu credencial digital y evitar demoras en trámites administrativos.

El acceso a recetas digitales y credenciales exige tener habilitado Mi PAMI como canal principal.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) reforzó la importancia de gestionar recetas y turnos dentro de su plataforma web. La habilitación de la cuenta de Mi PAMI pasó a ser un requisito operativo , para evitar demoras en farmacias y centros médicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La herramienta concentra información médica y administrativa en un único panel. Para jubilados y afiliados con movilidad reducida, la posibilidad de gestionar turnos y credenciales desde el teléfono acelera procesos, que antes requerían traslados y espera.

Fuentes del sector sanitario señalan que el cambio acompaña la tendencia a digitalizar coberturas y validar identidad de manera remota , lo que también mejora el control de prestaciones y evita fraudes asociados al uso de credenciales ajenas.

La validación de identidad funciona como respaldo, para que farmacias y centros médicos acepten documentación sin impresión en papel. Además, el organismo habilitó la gestión por parte de terceros autorizados, una función clave para afiliados dependientes o con dificultades operativas.

En el circuito farmacéutico, las recetas electrónicas habilitan descuentos vigentes que alcanzan coberturas del 100% en tratamientos específicos. Para acceder a ese esquema, la presentación de la credencial digital resultó más eficiente que el formato físico.

pami celular.webp

Credencial digital y QR: requisitos para operar en la aplicación

El organismo dispuso credenciales digitales con código QR para acreditar afiliación en farmacias, centros médicos y dependencias administrativas. También habilitó una credencial provisoria para descargas puntuales.

El código QR funciona como mecanismo de autenticación y reemplaza la firma manuscrita o el sellado presencial. Las versiones sin QR deben actualizarse para conservar validez, ya que no permiten solicitar medicamentos ni acceder a prestaciones cubiertas.

Para generar la credencial debés: