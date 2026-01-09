El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) reforzó la importancia de gestionar recetas y turnos dentro de su plataforma web. La habilitación de la cuenta de Mi PAMI pasó a ser un requisito operativo, para evitar demoras en farmacias y centros médicos.
Tener habilitado Mi PAMI se vuelve clave para acceder a prestaciones y recetas digitales
Conocé el paso a paso para gestionar tu credencial digital y evitar demoras en trámites administrativos.
La herramienta concentra información médica y administrativa en un único panel. Para jubilados y afiliados con movilidad reducida, la posibilidad de gestionar turnos y credenciales desde el teléfono acelera procesos, que antes requerían traslados y espera.
Fuentes del sector sanitario señalan que el cambio acompaña la tendencia a digitalizar coberturas y validar identidad de manera remota, lo que también mejora el control de prestaciones y evita fraudes asociados al uso de credenciales ajenas.
Qué podemos encontrar en la aplicación
La aplicación reúne los siguientes servicios:
Credenciales digitales con QR
Historial médico
Cartilla de prestadores
Consultas de turnos
Recetas electrónicas
Botón de asistencia para emergencias
La validación de identidad funciona como respaldo, para que farmacias y centros médicos acepten documentación sin impresión en papel. Además, el organismo habilitó la gestión por parte de terceros autorizados, una función clave para afiliados dependientes o con dificultades operativas.
En el circuito farmacéutico, las recetas electrónicas habilitan descuentos vigentes que alcanzan coberturas del 100% en tratamientos específicos. Para acceder a ese esquema, la presentación de la credencial digital resultó más eficiente que el formato físico.
Credencial digital y QR: requisitos para operar en la aplicación
El organismo dispuso credenciales digitales con código QR para acreditar afiliación en farmacias, centros médicos y dependencias administrativas. También habilitó una credencial provisoria para descargas puntuales.
El código QR funciona como mecanismo de autenticación y reemplaza la firma manuscrita o el sellado presencial. Las versiones sin QR deben actualizarse para conservar validez, ya que no permiten solicitar medicamentos ni acceder a prestaciones cubiertas.
Para generar la credencial debés:
Descargar en el celular la app de PAMI
Ingresar al apartado “Mi credencial”
Completar los datos personales requeridos del afiliado
Una vez gestionada no hace falta tenerla impresa (solo con la versión digital alcanza)
