Cuáles son los autos chinos que ya se pueden reservar en la Argentina por u$s500

La llegada de la marca asiática al país no solo implica la disponibilidad de modelos eléctricos e híbridos enchufables, sino también la promoción de infraestructura de carga y el desarrollo de alianzas estratégicas.

El BYD Dolphin ya se puede reservar

Una reconocida empresa de innovación tecnológica abrió la primera preventa exclusiva de sus vehículos en la Argentina a partir del 27 de agosto, marcando un paso significativo en la introducción de la electrificación automotriz en el país. Este lanzamiento refuerza el compromiso de la compañía con la movilidad sostenible y con un mercado regional en expansión.

Se trata de BYD (Build Your Dreams), y su llegada al país no solo implica la disponibilidad de modelos eléctricos e híbridos enchufables, sino también la promoción de infraestructura de carga y el desarrollo de alianzas estratégicas con actores locales del sector automotor y energético. Según Stephen Deng, Gerente General de BYD Argentina, “queremos ofrecer a los argentinos una alternativa real hacia una movilidad más limpia, segura y eficiente, con innovación y precios competitivos”.

Modelos de BYD que se presentan en el país BYD Yuan Pro es un SUV totalmente eléctrico, pensado para quienes buscan espacio y confort en la ciudad. Cuenta con baúl de 1.210 litros, asientos rebatibles y capacidad para cinco pasajeros. Su cabina incluye la pantalla giratoria de 12,8 pulgadas del Sistema Inteligente de Cabina y el asistente de voz Hi BYD, que optimiza la interacción con el vehículo.

BYD Song Pro DM-I llega como híbrido enchufable, ideal para viajes largos con eficiencia energética. Dispone de un interior amplio para cinco pasajeros y un sistema de entretenimiento que permite usar la pantalla en modo horizontal o vertical, e incluso dividirla para ejecutar dos aplicaciones simultáneamente. Este modelo se posiciona como el híbrido enchufable más accesible del mercado argentino.

unnamed(2) BYD Song Pro DM-I llega como híbrido enchufable, ideal para viajes largos con eficiencia energética. BYD Dolphin Mini combina diseño urbano y eficiencia en un hatchback eléctrico, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto y un espacio interior superior al promedio de su categoría. Este modelo fue reconocido como World Urban Car 2025 en el World Car Awards, destacándose entre once competidores de todo el mundo. A partir del 27 de agosto, los clientes podrán reservar los modelos Yuan Pro, Song Pro DM-I y Dolphin Mini con un valor inicial de u$s500 o su equivalente en pesos argentinos.

