No pudo con la crisis financiera: la reconocida marca de ropa que confirmó el cierre de más de 100 locales

Una establecida compañía de la industria de la moda anunció que algunas tiendas no podrán continuar funcionando debido a la crisis.

Otra compañía de la industria textil sufre las consecuencias de la crisis.

En los últimos años se han visto distintos cambios en la forma de consumir de los clientes que no todas las empresas supieron advertir y, por lo tanto, adaptarse de la forma correcta. La aparición del comercio virtual y su exponencial crecimiento en pandemia dejó en jaque a millones alrededor del mundo.

Si sumamos a este nuevo escenario el incremento de costos, la inflación y el aumento en los servicios, el cóctel fue explosivo para cualquier empresa. Esto no discrimina entre las más pequeñas, medianas o incluso las grandes y establecidas. Liberated Brands, que aglomeraba a marcas como Quiksilver, Billabong, Roxy y Volcom se declaró en quiebra este 2025.

Liberated Brands Por deudas de millones y bajas en el consumo, se anunció el fin de la compañía

El motivo del cierre de Liberated Brands La compañía que lidera el rubro en indumentaria deportiva anunció el cierre definitivo de 124 locales a raíz de las dificultades financieras que está atravesando y al menos 1400 trabajadores serán despedidos. El director ejecutivo, Todd Hymel comunicó: "los problemas macroeconómicos, aumento rápido y dramático de los tipos de intereses, la inflación persistente, los retrasos en la cadena de suministro, una disminución en la demanda de los clientes, los cambios en las preferencias de los consumidores y unos costes fijos sustanciales han ejercido una presión significativa sobre los ingresos y la estructura de costos de Liberated"

Además, dio a conocer que la empresa tiene 83 millones de dólares en deuda garantizada y otros 143 millones en deuda no garantizada. Si bien durante el último año trabajó incansablemente para recuperar estas marcas, el nuevo escenario y sus dificultades fueron muy nocivas para su funcionamiento.

