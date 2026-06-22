La ANMAT prohibió la venta de autobronceantes sin registro sanitario y retiró del mercado insumos médicos

El organismo vetó la comercialización de una línea de cosméticos de la marca Tan Orgánico por carecer de autorización sanitaria. Además, dispuso la prohibición de uso y distribución de cinco dispositivos médicos de traumatología tras denunciarse su extravío.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución, uso y publicidad de una serie de productos cosméticos de la marca Tan Orgánico por no contar con inscripción sanitaria. La medida fue oficializada este lunes a través de la disposición 3754/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de detectar la oferta y venta de estos productos a través de plataformas electrónicas sin los registros exigidos por la normativa vigente, una situación que impide garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

La prohibición alcanza a todos los productos cosméticos identificados bajo la marca Tan Orgánico, entre ellos cremas autobronceantes corporales y faciales, brumas faciales, mousses, gotas autobronceantes, exfoliantes corporales y cremas hidratantes para prolongar el color . La medida comprende todas las presentaciones, lotes, volúmenes y fechas de vencimiento hasta que regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.

La investigación se inició tras una notificación remitida desde la provincia de Córdoba al Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal , dependiente de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVPS) . El reporte advertía sobre la circulación de productos sin inscripción sanitaria.

A partir de esa alerta, el área técnica realizó un relevamiento de publicaciones en canales de venta online y verificó que los artículos se encontraban efectivamente ofrecidos al público. Luego de consultar la base oficial de productos registrados, constató que ninguno de ellos figuraba inscripto, lo que configuró una infracción a la normativa sanitaria.

Frente a esta situación, la ANMAT solicitó además la baja de las publicaciones de venta electrónica que promocionaban estos cosméticos y avanzó con la prohibición total de su comercialización en todo el país.

También prohibieron dispositivos médicos utilizados en traumatología

En una resolución paralela, la disposición 3753/2026, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de cinco dispositivos médicos de la empresa Stryker que habían sido denunciados como extraviados.

La medida se adoptó luego de que la filial argentina de la compañía informara la desaparición de varios instrumentos quirúrgicos almacenados bajo la modalidad de banco de consigna en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los elementos involucrados figuran un portabrocas con llave, un accesorio Hudson/Trinkle modificado, una sierra sagital System 7, una pieza de mano rotatoria de gatillo doble System 8 y un martillo asociado a ese instrumental. Todos ellos están destinados a procedimientos traumatológicos y de estabilización ósea.

La denuncia fue presentada ante la autoridad regulatoria por la empresa titular de los registros sanitarios, que aportó la identificación individual de cada dispositivo mediante números de serie y otros datos de trazabilidad.

Desde la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud señalaron que, al haber quedado fuera del control del titular registral, no puede garantizarse su estado de conservación, funcionamiento ni aptitud para el uso médico, por lo que representan un potencial riesgo para pacientes y profesionales de la salud.

La disposición también fue comunicada a las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, para que adopten las medidas correspondientes.