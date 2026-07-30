La ANMAT rectificó la prohibición de productos de limpieza de la marca Gorrión + Agregar ámbito en









El organismo excluyó de la medida sanitaria a tres limpiadores desinfectantes para superficies tras confirmarse la vigencia de sus registros ante la autoridad sanitaria bonaerense.

La medida incluía varios productos, entre ellos insecticidas, tabletas y espirales contra mosquitos, desinfectantes, limpiadores, perfume para ropa y lustramuebles. Chem.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) rectificó parcialmente la prohibición que había dispuesto sobre productos domisanitarios de la marca "Gorrión", tras un nuevo pedido de intervención de la firma titular de la marca. La medida quedó formalizada a través de la Disposición 4283/2026, firmada el 8 de julio y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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La resolución original, la Disposición DI-2026-2864, había prohibido la elaboración, el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el país y en plataformas de venta electrónica de una serie de productos de la marca Gorrión, entre ellos insecticidas, tabletas y espirales contra mosquitos, desinfectantes, limpiadores, perfume para ropa y lustramuebles. Esa misma disposición había exceptuado de la prohibición, en la provincia de Buenos Aires, a determinados productos.

ANMAT levantó parcialmente la prohibición sobre productos Gorrión: qué cambia Según el nuevo texto, Alberto José González, titular de la firma homónima y de la marca Gorrión, presentó ante la ANMAT documentación sobre el registro de varios productos ante la autoridad sanitaria bonaerense. A partir de esa presentación, el organismo dio intervención al Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, que realizó una nueva consulta a la autoridad sanitaria provincial. Esta confirmó la vigencia de los registros de tres limpiadores líquidos desodorantes desinfectantes para superficies de la marca Gorrión, en aromas lavanda, frutal y marina, con principio activo cloruro de benzalconio al 0,8%.

En función de esa información, la ANMAT dispuso dos cambios. Por un lado, corrigió la redacción del artículo 1° de la disposición original para excluir a los "limpiadores" de la lista de productos alcanzados por la prohibición nacional, que mantiene vigente la prohibición sobre insecticidas, tabletas y espirales contra mosquitos, desinfectante, perfume para ropa y lustramuebles. Por otro lado, estableció de manera expresa que los tres limpiadores identificados quedan prohibidos en todo el país excepto en la provincia de Buenos Aires, donde sus registros están vigentes.

El organismo, a cargo de Luis Eduardo Fontana, aclaró que el resto de las conclusiones técnicas que motivaron la medida sanitaria original se mantienen sin cambios. La disposición será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

¿Por qué se modificó la prohibición? Luego de la medida inicial, el titular de la firma presentó documentación que acreditó el registro de algunos productos ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Tras una nueva consulta, ANMAT confirmó la vigencia de esos registros y decidió exceptuarlos parcialmente de la prohibición. ¿Qué productos quedaron exceptuados? La excepción alcanza únicamente a tres limpiadores líquidos desodorantes desinfectantes para superficies de la marca Gorrión: Aroma lavanda (Registro N° 30101).

Aroma frutal (Registro N° 30102).

Aroma marina (Registro N° 30103). Estos productos podrán comercializarse únicamente en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país continúa vigente la prohibición. ¿Qué productos siguen prohibidos? La disposición mantiene la prohibición en todo el territorio nacional para: Insecticidas líquidos.

Insecticidas mata cucarachas y arañas.

Tabletas mata mosquitos termoevaporables.

Espirales contra mosquitos.

Desinfectantes.

Perfumes para ropa.

Lustra muebles. Además, los tres limpiadores exceptuados siguen prohibidos fuera de la provincia de Buenos Aires.