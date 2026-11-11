ANMAT prohibió el uso de tres endoprótesis vasculares robadas durante una entrega + Agregar ámbito en









Los dispositivos quedaron fuera del circuito de control de la empresa titular, por lo que el organismo no puede garantizar su estado de conservación ni su trazabilidad. La medida también impide ofrecerlos en plataformas de venta online.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicación de tres endoprótesis utilizadas en cirugía vascular, que habían sido denunciadas como robadas mientras se realizaba una entrega. Así lo dispuso a través de la Disposición 7199/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de tres unidades de endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, inscriptas bajo el certificado PM 266-82 a nombre de la firma Emeclar S.A. Según la norma, estos dispositivos se usan para tratar lesiones nuevas o reestenóticas (aquellas que volvieron a estrecharse) en arterias ilíacas de determinados diámetros, y también lesiones ubicadas en la bifurcación aórtica.

El caso llegó a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT a partir de una comunicación de la empresa. La denuncia policial sumada al expediente relata que el 12 de junio de 2026 un cadete dejó sobre una silla una caja con los productos que debía repartir ese día y que, al volver a buscarla, comprobó que habían desaparecido.

Para facilitar su identificación, el organismo difundió los datos de las unidades afectadas: una endoprótesis con serie y lote 28350476, que vence el 2 de febrero de 2027, y otras dos con series y lotes 29004355A y 29004356A, ambas con vencimiento el 5 de mayo de 2027.

El argumento del Gobierno es simple: como los productos salieron del control de la empresa responsable de su registro, nadie puede asegurar en qué condiciones se conservaron. Esa falta de trazabilidad fue el fundamento central de la medida preventiva, que busca evitar que se utilicen insumos que pudieron haber sido alterados o que perdieron las condiciones necesarias para su uso en procedimientos vasculares.

La disposición va un paso más allá de impedir su uso y distribución: prohíbe de manera expresa su publicación en plataformas de venta electrónica, para cerrarle el paso a una eventual reventa por canales informales. La ANMAT se amparó en las facultades que le otorga el Decreto 1490/92, que la habilita a adoptar medidas preventivas y correctivas ante cualquier riesgo vinculado con la calidad o la sanidad de los productos que controla.

Temas Boletín Oficial