¿Cuándo me toca hacer la VTV? Todo lo que tenés que saber

La fecha depende del último número de la patente. Conocé el calendario vigente, los plazos para vehículos nuevos y qué controla la inspección.

Si tu vehículo está radicado en la provincia de Buenos Aires , el mes en el que tenés que hacer la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) depende del último número de la patente. El esquema vigente asigna un mes a cada terminación y ese período se mantiene todos los años, independientemente de la fecha exacta en la que se haga la inspección.

Para octubre , por ejemplo, deben completar el trámite los vehículos cuya patente termina en 0 . El turno puede sacarse dentro del mes correspondiente o hasta 30 días antes. El sistema también establece plazos diferentes según el tipo y la antigüedad del vehículo .

Los autos particulares tienen la primera VTV a los dos años del patentamiento y después deben realizarla anualmente. En el caso de las motos , la primera verificación corresponde al cumplir un año y después también pasa a ser anual.

En la provincia de Buenos Aires, la terminación de la patente determina el mes de vencimiento. La Provincia no asigna diciembre y enero a una terminación puntual dentro de este esquema. El mes de vencimiento correspondiente a cada patente se mantiene todos los años. El calendario oficial distribuye las verificaciones de la siguiente manera:

Hay una cuestión importante para quienes quieren adelantarse al vencimiento. La normativa permite hacer la verificación hasta 30 días antes del mes correspondiente. Sin embargo, hacerla antes no agrega meses de vigencia : el vencimiento sigue vinculado a la terminación de la patente.

Manual VTV: todo lo que tenés que saber

El Manual de Procedimientos de la VTV establece los criterios que se aplican durante la inspección técnica. En julio, la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular modificó el manual mediante la Disposición 9/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La inspección contempla distintos elementos relacionados con la seguridad y las condiciones mecánicas del vehículo. Entre ellos se encuentran los frenos, las luces, los neumáticos, la suspensión, las emisiones de gases, la bocina y el estado general.

El resultado no se limita a aprobado o desaprobado. El manual contempla distintas categorías según la gravedad de los problemas. Un vehículo puede resultar apto, condicional o rechazado, de acuerdo con los defectos detectados.

El resultado apto corresponde al vehículo que no presenta defectos o que solamente tiene observaciones. Una observación es un defecto menor que hay que solucionar, pero que no obliga a volver a la planta para una nueva inspección.

Cuando aparece al menos un defecto leve y no hay defectos graves, el resultado es condicional. En ese caso, el propietario tiene hasta 60 días para hacer las reparaciones que correspondan y volver a la misma planta para una nueva inspección. Durante ese período, el manual establece que puede circular.

El rechazo se produce cuando se detecta al menos un defecto grave. En ese escenario, el vehículo no puede circular hasta solucionar las fallas y volver a presentarse para una nueva verificación. El plazo máximo para reparar y regresar también es de 60 días.

Para ir al turno hay que llevar DNI, cédula verde y licencia de conducir vigente. La documentación digital también puede utilizarse si está disponible mediante Mi Argentina. El turno se solicita desde el portal oficial de la VTV, donde se cargan los datos del vehículo y se seleccionan la planta, fecha y horario. El sistema permite elegir cualquiera de las plantas habilitadas de la provincia.