La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca de venta masiva: los motivos + Agregar ámbito en









La firma vendía desinfectantes, limpiadores y aromatizantes por redes sociales y plataformas digitales sin estar inscripta ante el organismo, que tampoco identificó un establecimiento habilitado para su elaboración.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización de todos los productos de la marca de limpieza B&T Química, por carecer de registros ante el organismo. La medida quedó establecida en la Disposición 6173/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

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Según se detalla en la norma, la Anmat recibió una denuncia por la venta de artículos de la marca sin registro, lo que dio inicio a una investigación. En ese marco, constató que la firma comercializaba desinfectantes, limpiadores y aromatizantes a través de redes sociales y plataformas digitales.

El organismo verificó luego que los productos no estaban inscriptos y que no existía un establecimiento responsable habilitado para su elaboración.

"En consecuencia, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos se toman medidas precautorias", sostiene el texto oficial.

La Anmat explicó que la prohibición responde a que los productos carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización según la normativa vigente, y ordenó además la instrucción de un sumario sanitario. "Desde el punto de vista procedimental las medidas sugeridas por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud resultan conforme a derecho como así también razonables y proporcionadas de acuerdo a la naturaleza del hecho relevado", agrega la disposición.

La decisión se suma a otras dos prohibiciones dispuestas por el organismo días atrás. En una de ellas, la Anmat vedó todos los lotes de los productos de la firma Desolimp, entre ellos desinfectantes, limpiadores, lavandinas, productos para acabado de superficies, desengrasantes, productos para el tratamiento de agua de piscinas, insecticidas y cualquier otro artículo domisanitario de la marca. En la otra, aplicó una restricción similar sobre la marca Lenis, que alcanzó a limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, lavandinas, productos para piscinas y demás artículos domisanitarios. También en ese caso los productos no estaban inscriptos y no se identificó un establecimiento habilitado, por lo que se prohibió su elaboración y venta.