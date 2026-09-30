¿Qué hacer con las bananas maduras? 3 recetas fáciles para no tirar nada

Si las bananas están muy maduras, no hace falta tirarlas. Conocé las tres recetas fáciles para aprovecharlas.

Las bananas maduras son ideales para preparar recetas dulces y aprovechar la fruta antes de que termine en la basura.

Cuando las bananas empiezan a ponerse marrones y demasiado blandas para comerlas solas, todavía pueden convertirse en la base de distintas preparaciones. De hecho, cuanto más maduras están, más fáciles resultan de pisar y mezclar con otros ingredientes.

Entre las opciones más sencillas aparecen el clásico budín de banana , los pancakes de avena para el desayuno y un helado casero que necesita apenas un ingrediente . Son alternativas prácticas para aprovechar la fruta y evitar desperdicios.

Para preparar un budín fácil se necesitan 2 o 3 bananas maduras , un huevo, aceite neutro, azúcar, esencia de vainilla y harina leudante. También se pueden sumar nueces, chips de chocolate o pasas, según el gusto.

Primero hay que pisar las bananas hasta obtener un puré. Después se incorporan el azúcar, el huevo, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar. Por último se agrega la harina leudante y se revuelve suavemente para evitar que la preparación quede demasiado pesada.

La mezcla se coloca en una budinera previamente enmantecada y enharinada y se cocina en horno medio durante unos 40 a 45 minutos . Para comprobar que está listo, se puede introducir un palillo en el centro: si sale seco, el budín ya está cocido.

Desayuno saludable: Pancakes de avena y banana madura en 5 minutos

Para una versión rápida se necesitan banana madura, huevo y avena, además de un poco de polvo de hornear. También se puede agregar leche o yogur, canela y esencia de vainilla para conseguir una mezcla más suave y aromática.

La preparación consiste en pisar una banana madura y mezclarla con un huevo. Luego se incorpora la avena y una pequeña cantidad de polvo de hornear. Si la mezcla queda demasiado espesa, se puede agregar un chorrito de leche hasta conseguir una consistencia que permita formar los pancakes fácilmente.

Con una sartén antiadherente caliente, se colocan pequeñas porciones de la preparación y se cocinan durante uno o dos minutos por lado, hasta que queden doradas. Se pueden servir con fruta fresca, yogur, frutos secos o un poco de miel.

Sin horno ni azúcar: Helado cremoso de banana de solo 1 ingrediente

La alternativa más simple es convertir las bananas maduras en un helado casero. Para hacerlo solamente se necesita banana: cuanto más madura esté, mejor, porque tendrá una textura más cremosa y un sabor naturalmente dulce.

Primero hay que pelar las bananas, cortarlas en rodajas y colocarlas en un recipiente o bolsa apta para freezer. Deben permanecer congeladas durante varias horas. Después se procesan hasta obtener una crema homogénea. Si la procesadora necesita ayuda, se puede dejar reposar la fruta unos minutos antes de triturarla.

El resultado es un postre frío y cremoso sin necesidad de agregar azúcar, leche ni crema. Para cambiar el sabor se pueden incorporar otros ingredientes, como cacao, canela o frutos secos, aunque la versión básica funciona únicamente con la fruta congelada.

Consejos clave para conservar tus bananas maduras antes de cocinar

Si todavía no vas a preparar ninguna receta, una buena opción es congelar las bananas. Lo recomendable es pelarlas antes, cortarlas en trozos y guardarlas en un recipiente o bolsa hermética. Así quedan listas para usar en licuados, helados, pancakes o budines.

Cuando la cáscara ya está muy oscura, pero la pulpa mantiene un olor y aspecto normales, la fruta todavía puede utilizarse. Las manchas marrones indican maduración avanzada, aunque si aparecen moho, olor desagradable o cambios extraños en la textura, es preferible descartarla.

También conviene separar las bananas maduras de las que todavía están verdes si se busca retrasar su maduración. Para aprovecharlas durante más tiempo, pueden conservarse en el freezer y retirarse únicamente cuando llegue el momento de cocinar. De esta manera, una fruta que parecía estar a punto de echarse a perder puede transformarse en un desayuno, una merienda o un postre casero.