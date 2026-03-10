Guerra en Medio Oriente: Suiza acusó a EEUU e Israel de violar el derecho internacional por sus ataques contra Irán

El gobierno suizo calificó la ofensiva como un uso injustificado de la fuerza y también cuestionó las represalias de Irán en el conflicto.

El gobierno de Suiza concluyó que el ataque realizado por EEUU e Israel contra Irán constituye una violación del derecho internacional. Las autoridades suizas sostuvieron que la operación militar representa un uso injustificado de la fuerza entre Estados , una acción que vulnera principios centrales del orden jurídico internacional.

La evaluación fue expresada por el ministro de Defensa suizo, Martin Pfister , y surge de una posición adoptada por el Consejo Federal (órgano ejecutivo del país) tras analizar las acciones militares registradas la semana pasada en Medio Oriente.

Según consignó el diario suizo Tagesanzeiger, el gobierno helvético considera que la ofensiva militar contra territorio iraní contraviene la prohibición internacional del uso de la fuerza. Pfister explicó que, desde la perspectiva suiza, la operación se enmarca dentro de una conducta "incompatible" con las normas fundamentales del derecho internacional contemporáneo.

El ministro de Defensa de Suiza, Martin Pfister, calificó la ofensiva como un uso injustificado de la fuerza entre Estados.

El análisis del gobierno suizo no se limitó a las acciones de Estados Unidos e Israel. De acuerdo con las declaraciones del ministro, el Consejo Federal también evaluó el comportamiento de Irán durante las represalias posteriores a los ataques.

Si bien Suiza condenó el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel, la posición oficial remarcó que Teherán incurrió en conductas similares durante su respuesta militar. En ese sentido, el gobierno suizo sostuvo que las acciones de todas las partes involucradas deben analizarse bajo los mismos principios del derecho internacional.

iran ataque israel Suiza también cuestionó las represalias militares de Irán tras los ataques iniciales.

La evaluación busca mantener la postura histórica del país de analizar los conflictos desde una perspectiva jurídica y diplomática, evitando alineamientos con cualquiera de los actores involucrados.

El rol de mediador suizo y el fracaso de las negociaciones

Pfister también se refirió al papel que desempeñó Suiza en las conversaciones previas al ataque. El país europeo actuaba como intermediario entre Estados Unidos e Irán en el marco de las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El ministro aclaró que Suiza no fue utilizada como un instrumento de distracción durante esas negociaciones. “La simple verdad es que este tipo de esfuerzos no siempre logran los resultados esperados”, afirmó.

Donald Trump Benjamin Netanyahu.jpg El país europeo actuaba como mediador entre EEUU e Israel en conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

A pesar de ese desenlace, el funcionario expresó su expectativa de que el país pueda alcanzar mejores resultados en futuras iniciativas diplomáticas. La mediación internacional forma parte de la tradición de los llamados “buenos oficios”, una política exterior basada en facilitar el diálogo entre Estados en conflicto.

Debate en Suiza sobre su histórica neutralidad

En paralelo al posicionamiento diplomático, el gobierno suizo analiza posibles cambios en su política tradicional en materia de defensa. Pfister explicó que el Ejecutivo evalúa modificar la Ley sobre Material Bélico, que regula las exportaciones de armamento suizo.

El objetivo de esta revisión es permitir que la industria militar del país no dependa exclusivamente del reducido mercado interno. Según el ministro, una eventual flexibilización podría brindar nuevas oportunidades a las empresas del sector.

Suiza 1.jpg Las autoridades suizas analizan posibles cambios en la ley que regula la exportación de material bélico.

El funcionario anticipó que cualquier modificación de este tipo probablemente será sometida a una votación popular, ya que el sistema político suizo permite que los ciudadanos decidan sobre reformas legislativas de gran relevancia.

Pfister manifestó su expectativa de que un eventual referéndum respalde estos cambios, al considerar que contar con una industria de defensa sólida tiene importancia estratégica para el país.

Un escenario internacional que desafía la neutralidad suiza

El Consejo Federal sigue analizando cómo la creciente tensión internacional afecta el tradicional rol de Suiza como mediador y su histórica política de neutralidad. Los recientes enfrentamientos en Medio Oriente impulsaron al gobierno a expresar con claridad su posición sobre la legalidad del uso de la fuerza entre Estados.

Las autoridades suizas continuarán evaluando cómo equilibrar su papel diplomático, su neutralidad histórica y las presiones que surgen del actual contexto internacional marcado por conflictos armados y disputas geopolíticas.