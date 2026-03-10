Atención: nuevos feriados agregados en el calendario de marzo ¿a quién le corresponden? + Seguir en









Una jornada especial llega en el tercer mes del año para una comunidad bonaerense con el cierre de oficinas y bancos.

Una localidad de la provincia de Buenos Aires contará con un feriado exclusivo para sus habitantes. Freepik

Si bien en el calendario laboral argentino hay muchas fechas de alcance nacional, también existen feriados especiales que solo se aplican en determinadas ciudades o partidos. Estos les otorgan un descanso extra e inesperado a miles de bonaerenses a lo largo del año.

Durante marzo 2026 llega una de estas celebraciones locales. Para quienes viven en la localidad bonaerense de Verónica, esta fecha tendrá un significado muy importante y le permitirá cortar semana a todos los trabajadores.

Calendario Feriados Freepik Para mitades de marzo 2026, está previsto un feriado muy importante, que solo se llevará a cabo en una localidad. Freepik Por qué es feriado del 18 de marzo de 2026 El miércoles 18 de marzo de 2026 se celebra el aniversario fundacional de Verónica, una localidad ubicada en el partido de Punta Indio. Por ese motivo, la jornada se declara no laborable dentro del distrito. Este tipo de fechas se incorporan al calendario local con el objetivo de conmemorar la historia de cada comunidad.

En el caso de Verónica, el aniversario recuerda el nacimiento del pueblo y su desarrollo a lo largo de los años. Durante ese día suelen realizarse actos oficiales, encuentros culturales y celebraciones organizadas por instituciones de la zona. Muchas familias locales aprovechan la fecha para participar de actividades comunitarias o para reunirse con vecinos.

Es importante tener en cuenta que el feriado solo rige dentro del partido de Punta Indio. En el resto del país, la jornada mantiene su ritmo habitual de trabajo y estudio. En la localidad bonaerense, la medida alcanza principalmente a organismos públicos y entidades financieras. Las oficinas estatales y la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires permanecen cerradas durante el día.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

