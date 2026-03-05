SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de marzo 2026 - 09:00

Nueva reglamentación: este detalle de tu auto puede hacer que te rechacen la VTV

Este trámite resulta imprescindible para circular con un vehículo de manera segura y certificada.

El vehículo debe presentarse en condiciones mínimas de funcionamiento. Desde el inicio se controlan luces reglamentarias, cinturones de seguridad, limpiaparabrisas y chapas patentes legibles. 

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio y no cumplirlo puede derivar en multas elevadas e incluso en la imposibilidad de circular. El control alcanza a autos y motos radicados en la Provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones con normativa propia, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

La inspección evalúa frenos, neumáticos, luces, sistema de escape, dirección y suspensión, de acuerdo con parámetros técnicos establecidos por reglamentación. Cuando el vehículo no cumple con esos estándares, el resultado puede ser condicional o directamente negativo, lo que obliga a reparar las fallas y volver a presentarse.

Cuánto cuesta la VTV en 2026 en la Provincia

Circular sin la VTV vigente en territorio bonaerense puede implicar sanciones que superan los $1,8 millones, según la gravedad de la infracción. Los valores de referencia vigentes son:

  • Autos particulares: $63.463

  • Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $25.385

  • Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $38.077

  • Motos de más de 600cc: $50.770

El vehículo debe presentarse en condiciones mínimas de funcionamiento. Desde el inicio se controlan luces reglamentarias, cinturones de seguridad, limpiaparabrisas y chapas patentes legibles. Un desperfecto grave puede derivar en el rechazo inmediato.

La inspección puede arrojar tres resultados:

  • Aprobado: el vehículo cumple con todos los parámetros técnicos y recibe la oblea hasta el próximo vencimiento.

  • Condicional: se detectan fallas leves. El conductor tiene un plazo para corregirlas y debe regresar a la misma planta para una nueva revisión sin pagar nuevamente el trámite.

  • Rechazado: se registran fallas graves. El vehículo queda inhabilitado para circular hasta que se solucionen los problemas y supere una nueva inspección.

El objetivo central del sistema es prevenir siniestros viales vinculados a desperfectos mecánicos que podrían detectarse a tiempo mediante un control técnico adecuado.

Los errores comunes que llevan al rechazo de la VTV

Algunos puntos son evaluados con especial rigurosidad son:

Sistema de escape

Si fue reemplazado por uno no homologado o modificado para generar mayor sonido, puede superar los límites permitidos de ruido y emisiones contaminantes. En esos casos, la planta puede exigir reinstalar el componente original.

Iluminación

Las luces delanteras, traseras, altas y de posición deben respetar intensidad, color y alineación reglamentaria. Lámparas sin certificación pueden alterar el haz lumínico y provocar una calificación condicional o el rechazo.

Suspensión y dirección

Rebajar el vehículo, cambiar amortiguadores o modificar parrillas y rótulas altera la estabilidad y puede afectar la alineación.

Frenos y neumáticos

El desgaste excesivo de las cubiertas, el uso de llantas inadecuadas o diferencias marcadas en la capacidad de frenado entre ejes son causas frecuentes de desaprobación. En el banco de pruebas se mide la eficiencia del sistema y cualquier desvío relevante obliga a reparar antes de volver a circular.

