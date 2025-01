La ANMAT prohibió una serie de reconocidos productos de medicina estética

Al tratarse de elementos médicos falsificados y sin trazabilidad que podrían implicar un riesgo para la salud de la población, la ANMAT resolvió prohibir los siguientes productos: Lipo Laser & RF Slimming System Med-350, fabricante Beijing Kes Biology Technology Co. Ltd, Beijing, China; Sculptra 150 mg/5ml, 1 vial, Sanofi Aventis lot/num: 5/2021; Tktx Deep Numbs New 10 g, Ingredient Lidocaine 5%. Prilocaine 5%. Epinephrine 1%; Minerva 20 Pcs Cng Polydioxanone Suture – Made in Korea – Sterile Eo; “Cng” Minerva Premium Pdo Suture - 20 Pcs; Cng Polydioxanone Suture, Made in Korea – Sterile Eo; Neodex 5 g Antibiotic & Anti Inflammatory Combination; Li:col Hard - Solid (Collagen) Prosthesis For Nose, Dextran +Pmma / with Lidocaine, Manufacturer Chunghwa Medipower Co. Ltd; Gentamycin Sulfate Injection – Reyoung – Ampollas; Vanadium - Titanium Crystal Injection, Aesthetic Facial Restoration, Syringe Needle - Needle Tubing – Support, Made In Germany; Uverla – Presscog Thread, Sterile Eo. 11. Uverla Cog Thread Sterile Eo.

ANMAT prohibió una canela de una famosa marca argentina por contaminación con plomo

La ANMAT también prohibió, días atrás, la comercialización de un condimento muy utilizado en la cocina argentina: la canela molida de la marca "Dos Anclas". La medida fue tomada luego de que autoridades del organismo detectaran niveles elevados de plomo en ciertos lotes, lo que representa un riesgo para la salud de la población.

Los lotes afectados, identificados como M270724, M290724 y M270824, corresponden a envases de 30 gramos producidos entre julio y agosto de 2024. Desde la marca, se informó que el retiro del mercado fue "voluntario" y que están reemplazando los productos a los consumidores.

Los lotes de canela molida prohibidos por la ANMAT son los siguientes:

M270724 : Fecha de elaboración 27 de julio de 2024.

M290724 : Fecha de elaboración 29 de julio de 2024.

M270824: Fecha de elaboración 27 de agosto de 2024.

Los consumidores que tengan en su poder alguno de estos productos deben evitar su consumo y desecharlo de inmediato. Esta medida busca preservar la salud y el bienestar de la población.