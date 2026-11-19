Un reciente estudio analizó el dominio del idioma y ubicó al país en el lugar 26, de más de 117 naciones. Además, las mujeres superaron a los hombres y voces académicas llamaron a capacitarse más allá del ámbito formal.

La Argentina se posicionó como líder en el dominio del inglés en Latinoamérica , según un conteo académico global. El estudio también señaló que, en el país, las mujeres superaron a los hombres y la habilidad más destacada fue la lectura por sobre el habla. No obstante, el manejo del idioma cayó mundialmente por quinto año consecutivo y voces del sector instaron a capacitarse con confianza y disciplina, a partir de hábitos cotidianos, más allá de las instancias formales.

Los resultados surgieron del Índice de Dominio del Inglés (EF EPI), en su edición 2026 , basado en un análisis de 2,3 millones de adultos, donde también destacaron que el país figura globalmente en el puesto 26 dentro de una lista de 117 países y regiones.

"Por quinto año consecutivo, el promedio global de dominio del inglés disminuyó", sostuvo el documento oficial y agregó que más de dos tercios de los países que permiten hacer una comparación interanual obtuvieron un puntaje más bajo en 2026 que en 2025 . En ese sentido, instaron a los gobiernos y sistemas educativos a poner el foco en este fenómeno.

En el segmento latinoamericano, la Argentina fue seguida por Honduras (28), Uruguay (30), Paraguay (37) y Perú (42) . Al igual que en el balance global, obtuvo su mayor puntaje en lectura (599 puntos); luego en escritura (556); comprensión auditiva (542) y expresión oral (519).

A nivel global, los hombres obtuvieron mejores resultados que las mujeres mientras en la Argentina lideraron ellas dentro de la región.

A partir de los datos cuantitativos, la Business Development Responsible de EF Josefina Mancebo reflexionó sobre las dos posiciones que tiene la Argentina y destacó las posibilidades que ofrece el país: "Creemos que acá hay muchísima cultura del aprendizaje, vemos una gran cantidad de institutos de idioma, colegios bilingües, oportunidades de intercambios en el extranjero".

En ese sentido, Mancebo recalcó la cultura nacional junto a "la pasión que nos caracteriza y la curiosidad": "Siempre nos lleva a estar un paso más adelante el buscar más, querer más y exponer nuestras ideas. El tema de estar primeros siempre nos motiva".

Por otro lado, al ser consultado por Ámbito sobre la brecha entre la lectura y el habla, el Country Manager de EF en la Argentina Luciano Comba llamó a vivir el idioma "en situaciones reales", en contraste con la falta de tiempo en instancias formales. En ese sentido, ve una buena vía en fomentar en los colegios la práctica activa, el debate, la construcción de conocimiento a través de la interacción, además de una práctica diaria en casa.

"Las instituciones formales tienen un equipamiento de horas y el idioma es como construir un edificio: requiere responsabilidad y disciplina para encontrar espacios en los que se pueda desarrollar", sintetizó Comba.

A partir de los datos cuantitativos, desde EF destacaron las posibilidades que ofrece el país con su "cultura del aprendizaje". EF Argentina

Las mujeres argentinas, líderes regionales, y el llamado a la disciplina

En una segmentación global por género, los hombres obtuvieron mejores resultados que las mujeres en casi el 70% de los países. En el caso de África, fue la única región en la que las mujeres fueron superiores en promedio, mientras a nivel regional, América Latina es donde la brecha de género es más pronunciada: los hombres superan a las mujeres por 14 puntos.



En ese sentido, el análisis indicó que esa brecha regional es la más grande a nivel global junto a un mayor dominio del inglés en todos los países de la región. Sin embargo, la Argentina fue la única excepción: en nuestro país, las mujeres obtuvieron 565 puntos mientras ellos llegaron a 561. En cuanto a grupos etarios, la franja etaria de 26 a 30 años consiguieron los mejores resultados (591).

Al ser consultado sobre esta última brecha, Comba destacó que "la tendencia ya existe de antes" y enmarcaron una posible explicación en que "en la Argentina hay muchas políticas de género que se lanzaron en el pasado, que a lo mejor puedan hacer que esto no se pierda".

La brecha que destacó a las mujeres argentinas responde a una "tendencia que ya existe de antes" y enmarcaron una posible explicación en las políticas de género. Magnific

La "capacitación inmersiva", una aliada para practicar en casa

La vorágine entre la vida personal y profesional muchas veces no deja espacio o tiempo para sentarse a practicar un idioma. Así, desde EF Argentina sugirieron incorporar actividades relacionadas a la "capacitación inmersiva".



Este concepto se refiere a pequeños hábitos incorporados en la vida cotidiana para mejorar las habilidades deseadas, tales como escuchar música y podcast o ver películas y series. Otra opción puede ser sentarse a practicar sólo, frente a un espejo, o grabarse hablando.

En ese sentido, Mancebo recalcó que "hay que equivocarse, hay que volver a empezar y eso requiere mucha constancia. Uno a veces recae en otras herramientas como la lectura y el desafío pasa por animarse y poner a prueba el idioma desde el otro lado".