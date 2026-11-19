Un informe de BCG advierte sobre el cansancio de los compradores frente a las promociones y el peso creciente de la transparencia en las decisiones de consumo.

El 81% de los consumidores que conocen las principales jornadas de descuentos planea realizar compras durante esos eventos.

El Black Friday conserva su poder de convocatoria, pero la desconfianza sobre los descuentos y la saturación de promociones ponen en jaque a los comercios. Según un informe de Boston Consulting Group (BCG), apenas el 54% de los consumidores cree que las rebajas anunciadas representan un ahorro real frente a los precios habituales.

El Global Black Friday Report 2026 señala que el 81% de las personas que conocen el Black Friday, el Cyber Monday o el Singles’ Day planea comprar durante estas jornadas. Sin embargo, el 20% desconfía directamente de las ofertas y otro 27% mantiene una posición neutral. La intención de compra creció levemente frente al 79% registrado en 2025, aunque ese interés no garantiza que los consumidores concreten sus operaciones.

A la falta de credibilidad se suma el cansancio frente a las promociones permanentes. El 22% de los encuestados prevé gastar menos o evitar las jornadas de descuentos porque considera que las ofertas aparecen durante todo el año. En ese escenario, los comercios necesitan diferenciar sus propuestas y demostrar que las rebajas anunciadas implican una ventaja concreta.

El estudio también detectó que cerca del 70% de los compradores rechazaría un producto si considera que no ofrece suficiente valor , incluso cuando tiene dinero para adquirirlo. La calidad y la conveniencia pesan tanto como el precio al momento de decidir.

El 20% de los encuestados desconfía de las rebajas anunciadas para Black Friday.

En esa línea, el descuento mínimo que los consumidores consideran necesario para identificar una buena oferta bajó del 32% en 2025 a cerca del 30% en 2026. El dato refleja que los compradores no necesariamente esperan rebajas más profundas, sino que buscan propuestas cuyo beneficio puedan reconocer y comprobar.

La confianza también depende de quién ofrece el producto y de las condiciones de compra. La reputación del comercio y las garantías de devolución del dinero encabezan los factores que generan credibilidad, ambos con una puntuación neta del 65%. Luego aparecen las reseñas de compradores verificados, con el 59%, y la comparación clara entre el precio habitual y el promocional, con el 58%.

En cambio, las recomendaciones de influencers apenas alcanzan el 3%. Así, las referencias comprobables ganan terreno frente a los mensajes publicitarios. Una rebaja menor, pero sencilla y sin condiciones difíciles de interpretar, puede resultar más atractiva que un descuento elevado con numerosas restricciones.

La inteligencia artificial gana espacio en las compras

Otra de las tendencias que destaca el relevamiento es el crecimiento de la inteligencia artificial generativa como herramienta para elegir productos y comparar ofertas. Entre quienes planean comprar durante estas jornadas, el 56% ya utilizó IA o piensa hacerlo en los próximos eventos, ocho puntos porcentuales más que en 2025.

Las reseñas de compradores verificados tienen más peso que las recomendaciones de influencers al evaluar una oferta. Pexels

Entre los usuarios de esta tecnología, el 86% considera que resulta útil y el 78% asegura que aumenta sus posibilidades de concretar una compra. Además, el 39% confía en la IA para comparar precios entre distintos comercios y el 37% la utiliza para contrastar las características de los productos.

Este comportamiento obliga a las marcas a ofrecer información consistente y actualizada en todos sus canales. La posibilidad de comparar precios y especificaciones con mayor facilidad eleva las exigencias sobre los comercios, que deben respaldar sus promociones con datos claros.

Qué deben cambiar los comercios para recuperar la confianza

A partir de estos hallazgos, BCG identifica tres prioridades para que los retailers fortalezcan sus estrategias comerciales durante el Black Friday y las campañas de fin de año: