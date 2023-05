La azafata de Aerolineas Argentinas confesó que "se fue al carajo"

En estas conversaciones, Carbone deja ver que sabía las implicancias y las consecuencias de que lo hizo y decidió seguir adelante con sus acciones de todos modos. " Me fui al carajo ", reconoció en diálogo con su amiga . Sin embargo, justificó su accionar: " Cuando te pagan de esa manera quedás destruida ...".

La amenaza que salió desde el teléfono de su hija detuvo el vuelo en el que viajaban 267 personas y apuntó directamente contra el piloto. De esta manera, involucró directamente a su hija a quien le pidió disculpas: “Si seguís enojada conmigo… Yo ya te pedí perdón y no te va a pasar nada te lo aseguro . Antes de que te pase algo yo... Tengo embargada la vida. Yo ya lo sé. Pero no te va pasar no te va a pasar nada porque yo yo no lo voy a permitir... Me equivoqué como se equivocó un montón de gente y nunca te hubiese expuesto , sabes”, expresó Carbone en la conversación a la que pudo tener acceso Infobae.

El mensaje continuó: “Pero no voy a estar toda la vida pidiéndote perdón , ya lo hice y ya lo voy…y lo estoy pagando y lo voy a pagar por mucho tiempo haciendo más del sacrificio del que hago, y del que siempre hice porque toda la vida hice sacrificios sola”.

A las 23:03:05 del domingo, Daniela le volvió a escribir a su hija para avisarle que la estaban llevando detenida.

Además, se revelaron los chats de la conversación que la acusada tuvo con una amiga, Fernanda Reinoso. Tres días después de la amenaza de bomba, había escrito: "Ni te imaginas, me rompí el alma para que esta casa quede así, porque me dejó porque fue cruel porque pasaron cosas feas, yo no le hice nada… “.

En este intercambio detalló cómo su expareja, también empleado de Aerolíneas Argentinas la había traicionado: “Yo estuve 5 años con él siendo una mujer impecable, porque te juro que no lo engañé ni con el pensamiento... Cuando te pagan de esa manera quedás destruida...".

Luego reconoció que llevó sus acciones demasiado lejos: "Obvio que no me justifico. Yo me fui al carajo y además que soy comisario del área de internacional, fui instructora en la compañía. Entonces por eso te digo que seguramente me echan. Está bien”.

En cuanto a su futuro, reconoció: “Trabajaré de otra cosa como en la pandemia, tuve un emprendimiento de muebles.. Lo que no quiero es escándalos, viste, no quiero que Cande quede pegada y que esto trascienda tanto... (...) No te molesto más. Perdón la hora. Disculpame, disculpame, pero estoy desesperada”.

Una vez finalizada la conversación, le dio indicaciones directas a su amiga para que su hija bloquee su celular: “Decile a Cande que en la pagina de Apple bloquee el celu”, le dice. Este es uno de los puntos que la justicia tuvo en cuenta a la hora de rechazarle la excarcelación.

“No me va a pasar nada pero que seguro me despiden y que a Cande menos le va a pasar porque... FUE DE MI CELU…pero bueno no hablemos igual”, remarcó para concluir.

A pesar de haber pedido su excarcelación, los jueces consideraron que, de recuperar la libertad, Daniela Carbone podría poner en riesgo la investigación. Fuentes judiciales aseguraron que la situación de la mujer es "muy comprometida" y que, independientemente de que pueda seguir el proceso en su domicilio, deberá afrontar varios cargos penales y económicos, debido a los perjuicios ocasionados con su accionar.