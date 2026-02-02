El Congreso arranca hoy las sesiones extraordinarias: el temario completo que se debatirá en el recinto + Seguir en









Ambas cámaras abren este lunes el período con una agenda acotada que incluye la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y otros proyectos sensibles impulsados por el Gobierno antes del inicio del año legislativo ordinario.



El Congreso puso en marcha este lunes el período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei y formalizado mediante el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. El llamado se extenderá hasta el 27 de febrero, un tramo fuera del calendario ordinario en el que el Poder Ejecutivo busca avanzar con parte de su paquete de reformas antes del inicio formal del año parlamentario el 1° de marzo.

La agenda legislativa para estas semanas está cuidadosamente delimitada por el Ejecutivo y concentra el debate en una serie de proyectos que, por su impacto político y social, vienen generando tensiones en el recinto y en la calle. Entre los temas principales figuran: la reforma laboral, la Ley de Régimen Penal Juvenil, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de embajadores extraordinarios, entre otros.

El proyecto de modernización laboral es, sin dudas, el que concentra la mayor parte de la atención y las fricciones políticas. El oficialismo lo presenta como una reforma estructural para flexibilizar aspectos del mercado de trabajo y reducir costos que, según sus defensores, desincentivan la creación de empleo formal. Sin embargo, varios gobernadores y legisladores provinciales expresaron preocupación por el impacto fiscal que implicarían algunas de sus propuestas, especialmente en la coparticipación de recursos, lo que ya encendió alertas en distintos ámbitos políticos.

Martín Menem Patricia Bullrich y Diego Santilli Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, a cargo de la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno. Paralelamente, el Régimen Penal Juvenil vuelve al centro del debate. Gracias a un decreto presidencial que amplió el temario oficial, el Congreso ahora podrá discutir una reforma que propone bajar la edad de imputabilidad penal, hoy fijada en 16 años, a valores entre 13 y 14 años, según distintas propuestas en danza. La iniciativa ha generado fuertes debates internos incluso dentro de la propia coalición oficialista, así como advertencias de distintos sectores sociales y políticos.

La inclusión de otros proyectos sensibles, como los cambios en la protección de glaciares, el avance del acuerdo comercial con la Unión Europea y la designación de representantes diplomáticos, completa un temario que obliga a legisladores de todos los bloques a negociar acuerdos en un contexto parlamentario fragmentado.

Este lunes no es solo el arranque formal de un nuevo año legislativo fuera de temporada, sino el primer gran test para el Gobierno y para las fuerzas parlamentarias sobre cuánta fuerza pueden tener las reformas que aspiran a cambiar reglas profundas en el país. Temas incluidos en las sesiones extraordinarias, punto por punto: Reforma laboral

Régimen Penal Juvenil

Modificaciones a la Ley de Glaciares

Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Designación de Fernando Adolfo Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario