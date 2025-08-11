Elecciones 2025: El "Turco" García será candidato a diputado nacional por CABA

El exfutbolista Claudio “Turco” García anunció que será candidato a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre . Lo hará dentro de una lista del exlegislador Daniel Amoroso, quien volverá a la arena política. En las últimas horas, dieron comienzo a su campaña con una recorrida en Villa Soldati.

El reconocido exfutbolista confirmó su postulación ya que, según dijo, quiere cambiar la realidad de la Ciudad. “Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia era otra, pero ahora están muy parejas”, afirmó.

Amoroso será el primer candidato a diputado nacional por el espacio que preside, el Partido Integrar, mientras que el “Turco” ocupará el tercer puesto . Este lunes dieron inicio a su compaña con un video publicado en sus redes sociales personales y en las del Partido Integrar, en el que se los ve recorriendo el club José Soldati.

El exlegislador explicó sus motivos para volver a la política. “Tomé la decisión de volver a la política después de muchos años. Para eso, convoqué a gente amiga que pueda aportar sus conocimientos desde diferentes lugares . El ‘Turco’ lo puede hacer desde el deporte, la inclusión y la superación personal”, afirmó

La campaña de los candidatos del Partido Integrar estará centrada en la escucha como valor y la importancia de que la ciudadanía vuelva a votar, con actividades y charlas con vecinos, principalmente en los barrios del sur de la Ciudad.

“La política le dio la espalda a los porteños. Los dirigentes se gritan entre ellos para saber quién tiene razón y le exigen a la gente que se ponga de un lado o del otro. A nadie le importa escuchar cuáles son los problemas que afecta a la ciudadanía, y mucho menos resolverlos. Por eso ahora tenemos una Ciudad rota a pesar de todo su potencial, lejos de lo que alguna vez fue, y de las otras grandes capitales del mundo”, afirmó Amoroso.

Al respecto, aseguró: “Si seguimos gritando sin parar en lugar de invertir el tiempo en discutir cómo queremos vivir y pensar una ciudad mejor, no vamos a llegar a ningún lado. La gente se va a volver a amigar con la política y va a volver a votar cuando los dirigentes empiecen a mirar al otro en lugar de mirarse a ellos mismos. De esta no salimos con insultos y peleas sin sentido, sino con propuestas”.

Elecciones 2025: ¿Qué se vota en Argentina?

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.