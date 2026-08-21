La Corte Suprema habilitó el juicio contra el "gendarme carancho"

El hecho ocurrió en la protesta de trabajadores de Lear en 2014. El efectivo es acusado de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio.

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo presentado por la defensa del comandante Juan López Torales , conocido como el “gendarme carancho” , y dejó firme el avance hacia el juicio oral por el episodio ocurrido durante una protesta de trabajadores de Lear en 2014 .

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El integrante de Gendarmería Nacional llegará a juicio acusado de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio , luego de que el máximo tribunal considerara inadmisible el recurso con el que su defensa intentó frenar el proceso.

El caso adquirió notoriedad pública en julio de 2014 , cuando López Torales se arrojó sobre el capó de un automóvil que circulaba durante una manifestación de empleados de la autopartista Lear sobre la autopista Panamericana , a la altura del partido bonaerense de Tigre .

La maniobra quedó registrada por las cámaras de los periodistas que cubrían la protesta y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquel operativo de seguridad.

Según la investigación, el gendarme se lanzó deliberadamente sobre el vehículo conducido por Cristian Romero , simulando haber sido atropellado. Después del episodio, otros integrantes de la fuerza golpearon el automóvil, retiraron por la fuerza al conductor y lo detuvieron.

Posteriormente, López Torales declaró como testigo y sostuvo que el vehículo lo había embestido, una versión que quedó bajo investigación a partir de las imágenes registradas durante la manifestación.

La secuencia derivó en una causa judicial que avanzó durante los años siguientes. En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó al comandante y posteriormente la Cámara Federal de San Martín confirmó esa decisión.

En el expediente también fueron denunciados el entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni, actualmente legislador bonaerense, y el coronel Roberto Galeano.

Los manifestantes señalaron a Galeano por presuntamente haberse infiltrado entre los trabajadores antes del episodio que terminó con la detención de Romero.

La defensa pidió cerrar la causa por prescripción

Después de años de trámite judicial, en 2024 Arroyo Salgado elevó el expediente a juicio oral. Sin embargo, la defensa de López Torales buscó impedir que se desarrollara el debate.

Los abogados solicitaron ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín el sobreseimiento del acusado al considerar que la causa había prescripto por el tiempo transcurrido desde los hechos.

El tribunal rechazó el planteo y permitió que continuara el proceso. La defensa recurrió entonces ante la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible la presentación.

Ante ese escenario, los representantes del comandante acudieron mediante un recurso de queja a la Corte Suprema con el objetivo de revertir las resoluciones anteriores y conseguir el cierre del expediente.

La Corte habilitó el juicio

Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el planteo de la defensa.

La decisión del máximo tribunal dejó vigente el camino hacia el juicio oral contra López Torales, quien deberá responder por los delitos atribuidos a raíz del operativo realizado hace más de una década.

De esta manera, el denominado “gendarme carancho” llegará a juicio por una maniobra que quedó registrada en video y que comenzó con su caída sobre el capó del vehículo durante la protesta de los trabajadores de Lear en la Panamericana.