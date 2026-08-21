Jubilaciones de docentes de ANSES: ¿De cuánto es el aumento en septiembre y a quiénes beneficia?

Los haberes de docentes no universitarios y universitarios tendrán reajustes diferentes durante el próximo trimestre. Conocé los porcentajes.

Los regímenes docentes tienen una movilidad propia y sus haberes se actualizan cada tres meses según indicadores vinculados con los salarios del sector.

Los jubilados y pensionados docentes que forman parte de los regímenes especiales administrados por ANSES tendrán nuevos aumentos desde septiembre de 2026 . A diferencia del sistema previsional general, estas prestaciones no siguen la actualización mensual basada en la inflación.

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Para el próximo trimestre, el incremento será diferente según el régimen. Los docentes no universitarios recibirán una suba del 6,67% , mientras que quienes pertenecen al sistema de docentes de universidades nacionales tendrán una recomposición del 25,24% .

Los nuevos valores se aplicarán durante septiembre, octubre y noviembre , por lo que la próxima actualización de estos haberes llegará recién en diciembre. El porcentaje de septiembre se calcula sobre los montos establecidos en junio.

Los jubilados y pensionados comprendidos en el régimen especial para docentes no universitarios tendrán un incremento del 6,67% en septiembre . El esquema alcanza a quienes obtuvieron su prestación bajo el Decreto 137/05 y cuyos haberes son gestionados por ANSES.

Este grupo cuenta con poco menos de 209.000 prestaciones entre jubilaciones y pensiones. El haber promedio registrado en junio rondaba los $2,38 millones, sin incluir el aguinaldo.

Con el nuevo reajuste, el porcentaje acumulado desde marzo y hasta noviembre llegará al 23,37% para este segmento. En junio, estos beneficiarios habían recibido una actualización del 9,86%.

Recomposición para docentes de universidades nacionales

Los jubilados y pensionados del régimen de docentes de universidades nacionales tendrán una suba considerablemente mayor: 25,24% en septiembre. La actualización también tendrá vigencia durante octubre y noviembre.

Este régimen comprende alrededor de 14.000 jubilaciones y pensiones, mientras que el haber promedio informado para junio se ubicaba cerca de $2,61 millones, sin considerar el medio aguinaldo.

El aumento acumulado entre marzo y noviembre llegará al 39,52%. En el reajuste anterior, correspondiente a junio, los haberes de este grupo habían recibido una suba del 6,85%.

¿Cómo se calculan los reajustes con los índices Ripdoc y Ripdun?

Para los docentes no universitarios, la movilidad trimestral se determina a partir de la evolución del Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). Este indicador permite establecer el porcentaje de actualización de los haberes según la evolución salarial del sector.

En el caso de los docentes de universidades nacionales, el cálculo utiliza el Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales). La evolución de este indicador determina el reajuste correspondiente a cada trimestre.

La particularidad de ambos mecanismos es que las actualizaciones se realizan cada tres meses, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Por eso, los porcentajes no necesariamente coinciden con los aumentos mensuales que reciben quienes están dentro del régimen general.

Diferencias entre el régimen especial docente y el sistema general de ANSES

La principal diferencia está en la frecuencia y el criterio utilizado para actualizar los haberes. El sistema previsional general aplica actualmente una movilidad mensual vinculada con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En septiembre, por ejemplo, las jubilaciones del régimen general tendrán un incremento del 2,11%, correspondiente a la inflación registrada en julio. Los regímenes docentes gestionados por ANSES quedaron fuera de ese esquema y conservan sus mecanismos específicos de movilidad.

Por eso, los docentes deben mirar el régimen bajo el cual obtuvieron su jubilación para saber qué porcentaje les corresponde. En septiembre, la diferencia será especialmente marcada entre los 6,67% de los no universitarios y el 25,24% de los universitarios, mientras que la próxima actualización de ambos grupos llegará en diciembre.