La familia del hombre atropellado por el polista en la 9 de Julio exige justicia: "Lo mató y huyó"

Luego de que la Justicia le otorgara la excarcelación al polista, la familia de Bello criticó al joven por su actitud posterior al accidente: "Esta persona lo abandonó, no paró a asistirlo. Más allá de lo que haya pasado, lo mató y huyó".

Florencia, la hermana de la víctima, explicó que se enteró de la muerte de Germán a través de la televisión y que el joven debería estar preso: "Todavía no sabemos qué decisión vamos a tomar con respecto al abandono de persona. Queremos hacer hincapié en el destrato que tuvimos con la Justicia . Nosotros fuimos las víctimas".

El hombre atropellado tenía problemas con las adicciones

Según señaló la mujer, su hermano tenía problemas con las adicciones y desde hace un tiempo vivía en diferentes refugios de la Ciudad de Buenos Aires: "Él venía los fines de semana a visitarnos pero esa fecha no vino y aparentemente se iba a un refugio, se había comprometido a ayudar".

Acerca de los antecedentes penales que tenía Bello en su contra, su hermana resaltó que "las cumplió" y que el informe trascendió "para ensuciarlo".

"La familia de Novillo Astrada no se comunicó con nosotros y la Justicia no actuó con igualdad para las dos partes. Consideramos que no tendría que estar libre", sentenció.

cruz novillo astrada

Horas después de que se diera a conocer el accidente, el polista se entregó a la Policía junto a su abogado Rafael Cúneo Libarona y tras varios análisis se comprobó que no manejaba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Asimismo, un video muestra a la víctima cruzando cuando el semáforo se lo prohibía y para los investigadores Novillo Astrada no llegó a frenar.