La importante aclaración de ANSES para quienes cobran AUH: ¿qué tienen que hacer para recibir la Tarjeta Alimentar?

El ente comunicó los requisitos que deben cumplir los titulares de la AUH para poder acceder al beneficio de la tarjeta alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cuáles son las condiciones para acceder al pago de la Tarjeta Alimentar . Este beneficio social está destinado a brindar apoyo económico a familias que atraviesan dificultades financieras, con el fin de que puedan cubrir los gastos de la canasta básica.

En agosto, la mayoría de las prestaciones de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) , tuvieron un aumento del 1,6%. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente , que actualiza los montos cada mes tomando como referencia el índice de inflación de dos meses atrás. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar mantiene sin cambios sus valores actuales.

Las personas que pueden acceder al beneficio de la Tarjeta Alimentar , están comprendidas en los siguientes grupos:

Este programa es gestionado por el Ministerio de Capital Humano y se acredita de forma automática en la tarjeta de quienes cumplan las condiciones para cobrarlo.

Montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

Los valores de la Tarjeta Alimentar, como se mencionó anteriormente, no tuvieron ningún aumento en agosto 2025, por lo que los valores, que varían según la cantidad de hijos del titular, quedan así:

$52.250 para familias con un hijo

para familias con un hijo $81.936 para familias con dos hijos

para familias con dos hijos $108.062 para familias con tres o más hijos

Monto de la AUH en agosto

En agosto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un aumento del 1,6%, alcanzando un valor total de $112.941 por beneficiario. Sin embargo, cada mes se deposita únicamente el 80% de ese monto, ya que el 20% restante se retiene y se paga una vez que el titular presenta la libreta AUH.

Esta libreta es el mecanismo que utiliza ANSES para comprobar que el menor cumple con los controles de salud y asiste a la escuela de manera regular.

De esta forma, el monto mensual efectivamente percibido es de $90.352,80 por hijo.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025

Todos los meses el ente organiza el calendario de pagos ANSES. El orden se fija según el número en el que termina el DNI. Las fechas para cobrar la AUH son: