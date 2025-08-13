La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el programa de apoyo económico para estudiantes más importante del país renueva su calendario de cobros. En 2025, las Becas Progresar tienen nuevos requisitos para poder acceder y alcanza tanto a quienes ya son beneficiarios y a quienes realicen su inscripción durante este período.
Estas personas tendrán acceso a las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025 y esta será la fecha de pagos
Hay un nuevo cronograma para cobrar en este mes el incentivo educativo administrado por el organismo previsional y el Ministerio de Capital Humano.
Además del cronograma de agosto, se mantiene abierta la segunda etapa de inscripción para quienes buscan incorporarse al beneficio. El trámite es gratuito, online y está sujeto a la aprobación de las condiciones establecidas por el programa.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
Pueden postularse estudiantes argentinos, naturalizados o extranjeros con residencia legal, siempre que cumplan con el tiempo mínimo exigido: 2 años para nivel obligatorio o formación laboral, y 5 años para nivel superior.
Los rangos de edad son:
- Entre 16 y 24 años para educación obligatoria.
- Hasta 30 años para estudiantes avanzados de nivel superior.
- Sin límite para la carrera de enfermería.
- Para Progresar Trabajo: entre 18 y 24 años, extendido hasta 35 si la persona no cuenta con empleo registrado.
El ingreso total del grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En agosto 2025, ese tope es de $966.600. También se exige ser alumno regular, tener el esquema de vacunación al día o en proceso y cumplir con las instancias complementarias que marca el programa.
En el caso de Progresar Trabajo, es requisito cursar una capacitación avalada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerada estratégica por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
Montos de las Becas Progresar
El valor bruto mensual fijado para agosto 2025 es de $35.000. Este importe se deposita de manera directa en la cuenta bancaria del titular, con un porcentaje que se retiene para confirmar la continuidad académica y que se liquida en fechas posteriores.
Becas Progresar: cuándo cobro en agosto 2025
Los pagos comienzan el lunes 11 de agosto y se ordenan por terminación del DNI:
- DNI finalizados en 0 y 1: lunes 11 de agosto
- DNI finalizados en 2 y 3: martes 12 de agosto
- DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 13 de agosto
- DNI finalizados en 6 y 7: jueves 14 de agosto
La inscripción se realiza únicamente a través de la página oficial de Becas Progresar, disponible hasta el 1° de septiembre de 2025. Es fundamental tener el DNI vigente y la documentación que respalde el cumplimiento de todos los requisitos.
