Ya se definieron cuatro cruces en 16avos: qué pasará con Ecuador y cómo se definen los mejores terceros + Agregar ámbito en









La inédita extensión del Mundial a 48 seleccionados deparó un nuevo mapa de competencia con la incorporación de dicha instancia de eliminación.

Ecuador le ganó a Alemania y sigue con vida en el Mundial 2026. Costa de Marfil, por su parte, le ganó cómodamente a Curazao. FIFA

El Mundial 2026 ingresó en su fase de eliminación directa, inaugurando una etapa electrizante con los primeros duelos confirmados para los dieciseisavos de final. Esta instancia debutante, consecuencia directa de la ampliación del formato de competencia impulsado por la FIFA, empezó a completarse con el cierre de las distintas zonas, dejando en el camino a los primeros eliminados y sembrando cruces de alto voltaje para el fin de semana.

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Dentro del selecto lote de clasificados se mezclan las potencias de siempre que hicieron valer su jerarquía junto a seleccionados de menor tradición que rompieron los pronósticos en la instancia de grupos.

Los primeros encuentros con cronograma oficial ratificado (expresados en hora de la Argentina) se disputarán bajo el siguiente calendario:

Sudáfrica vs. Canadá: Domingo 28 de junio a las 16:00.

Brasil vs. Japón: Lunes 29 de junio a las 14:00.

Países Bajos vs. Marruecos: Lunes 29 de junio a las 22:00.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: Miércoles 1 de julio a las 21:00. En paralelo, los matemáticos del torneo y las tendencias de las zonas que aún restan resolver sus últimas plazas proyectan llaves tentativas de enorme atractivo popular. Entre las estimaciones más destacadas sobresale un posible cruce entre Argentina frente Uruguay, lo que trasladaría el histórico clásico del Atlántico Sur a los playoffs de la cita máxima.

uruguay Uruguay se juega la clasificación esta noche ante España.

El resto de los emparejamientos que asoman en el horizonte deportivo se completan con los partidos de Alemania vs. Paraguay, Francia vs. Suecia, Portugal vs. Ghana y España vs. Austria. Asimismo, la llave tentativa sumaría los duelos de Egipto vs. República de Corea, Costa de Marfil vs. Noruega, México vs. Escocia, Inglaterra vs. Ecuador, Australia vs. Irán, Suiza vs. Argelia y el choque europeo entre Colombia vs. Croacia.