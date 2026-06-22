Calendario de pagos de ANSES: ¿de cuánto es el aumento de julio?

El organismo establece ajustes en las prestaciones y difunde la información necesaria para poder liberar la totalidad del cobro según corresponda.

ANSES organiza su cronograma de pagos y ajusta las prestaciones de acuerdo al IPC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya confirmó los valores que regirán durante julio para las asignaciones familiares y universales . La actualización surge del mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo registró una variación de 2,1%, porcentaje que se trasladará a las prestaciones sociales administradas por el organismo previsional . La medida alcanza a millones de beneficiarios en todo el país. La actualización impactará sobre asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y prestaciones universales , de acuerdo con las reglas establecidas por el Decreto 274/2024.

Los nuevos importes comenzarán a abonarse durante el calendario de pagos de julio. Cada beneficiario percibirá el incremento según la prestación que tenga asignada y la fecha de cobro determinada por la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá el aumento correspondiente a la movilidad de julio. Como resultado de la actualización, el valor general de la prestación se ubicará en $148.045,38 por hijo .

El incremento responde al ajuste mensual vinculado a la inflación, mecanismo que modifica los montos de manera periódica. La AUH constituye una de las principales prestaciones sociales administradas por ANSES y está destinada a familias que cumplen con las condiciones previstas por el organismo. Los beneficiarios perciben una parte del monto de manera mensual, mientras que el porcentaje retenido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación.

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Asignación por Embarazo e Hijo con Discapacidad: ¿Cuánto se cobra este mes?

La movilidad de julio también alcanzará a otras asignaciones del sistema de seguridad social. Los beneficios vinculados a discapacidad registrarán nuevos valores a partir del próximo cronograma de pagos.

Los montos confirmados para julio son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38

AUH con Discapacidad: $482.061,17

Asignación por Hijo con discapacidad: $241.040,29

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) también recibirá el incremento previsto por la movilidad mensual. El ajuste se aplicará automáticamente dentro de la liquidación correspondiente al séptimo mes del año. Las actualizaciones alcanzan tanto a prestaciones universales, como a asignaciones familiares del sistema contributivo, en línea con la normativa vigente.

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El truco del 20%: Cómo cobrar el retenido acumulado de ANSES

ANSES aplica sobre la Asignación Universal por Hijo una retención equivalente al 20% del valor total de la prestación. El organismo deposita mensualmente el 80% del beneficio y reserva el porcentaje restante. El esquema de liquidación de la AUH contempla una retención obligatoria sobre el monto bruto de la prestación.

Durante junio de 2026, la AUH quedó conformada de la siguiente manera:

monto bruto total: $144.932

retención del 20%: $28.986,40

monto neto mensual: $115.945,60

En el caso de la AUH por Discapacidad, los valores vigentes durante junio fueron los siguientes:

monto bruto total: $471.915

monto neto mensual: $377.532

El porcentaje retenido puede recuperarse una vez cumplidos los requisitos exigidos por ANSES para la prestación. El organismo verifica la información correspondiente antes de liberar los fondos acumulados. La retención forma parte del mecanismo habitual de pago de la AUH y se aplica sobre todos los beneficiarios alcanzados por esta asignación.

Mientras tanto, ANSES avanza con la organización del calendario de julio y la aplicación del incremento del 2,1% sobre las prestaciones. Los nuevos montos llegarán junto con las acreditaciones previstas para el próximo período de pagos, de acuerdo con el cronograma establecido por terminación de DNI.