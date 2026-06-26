Monotributo 2026: cuáles son las obras sociales habilitadas por ARCA y cómo afiliarse en julio 2026

Con la actualización del sistema y nuevas entidades autorizadas, conocé todas las alternativas vigentes y el trámite completo.

El acceso a la atención médica es parte de los aportes que hacen los pequeños contribuyentes dentro del régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . De todas formas, contar con una cobertura no depende únicamente del pago mensual, ya que cada persona debe seleccionar una entidad autorizada y completar un trámite específico.

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Durante 2026 se produjeron nuevas modificaciones en el esquema de salud para quienes tributan bajo el monotributo . Las reformas impulsadas por el Gobierno volvieron a definir la transferencia de fondos y actualizaron el padrón de prestadores habilitados , lo que generó cambios para quienes buscan incorporarse o cambiar de cobertura.

Uno de los principales cambios surgió a partir de la aplicación del Decreto 955/2024 , que modificó el circuito mediante el cual se distribuyen los aportes de salud. Con el nuevo esquema, el dinero correspondiente a la cobertura médica llega directamente a la obra social elegida por el afiliado. De esta manera se eliminó el mecanismo conocido como "triangulación" , que permitía derivar fondos a empresas de medicina prepaga a través de intermediarios.

La medida busca reforzar los controles sobre los recursos del sistema y transparentar la administración de los aportes. Como consecuencia, los monotributistas deben optar por una entidad incluida en el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes .

Otro cambio importante fue la ampliación del listado de prestadores autorizados, ya que durante 2026, la Superintendencia de Servicios de Salud reconoció 45 obras sociales habilitadas, mucho más que en etapas anteriores. Además, el Gobierno implementó una red de contingencia para proteger a los afiliados frente a eventuales crisis financieras de algunas entidades. Actualmente participan cuatro organizaciones:

La Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

La Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

La OSDEPYM

La Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata Computadora Trámite ARCA Hay 45 obras sociales habilitadas para afiliar monotributistas en julio de 2026. Magnific

Todas las obras sociales habilitadas por ARCA para monotributistas

Según la actualización vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, los contribuyentes pueden elegir entre 45 entidades autorizadas. Entre ellas figuran:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf

Obra Social de Vareadores

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.

Antes de elegir, lo mejor es revisar la cartilla médica, la presencia de sanatorios en la ciudad de residencia, la cobertura de medicamentos, la atención de urgencias y la posibilidad de incorporar familiares.

Trámite ARCA computadora Los contribuyentes tienen acceso a una obra social gracias a el pago obligatorio de aportes. Magnific

Cómo afiliarse en julio 2026

La cobertura médica no se activa automáticamente cuando una persona obtiene el alta en el Monotributo. Después de elegir una obra social habilitada, es necesario iniciar la afiliación de manera manual ante la entidad seleccionada. La documentación requerida suele incluir:

DNI original y copia

Último comprobante de pago del Monotributo con el componente de salud incluido

Formulario 184/F que acredita el alta en el régimen

Formulario 152 o credencial de pago

Declaración Jurada 300/97 presentada ante ANSES

Una vez entregada la documentación, la obra social procesa la solicitud y habilita la cobertura. Es importante tener en cuenta que el sistema contempla la inclusión de cónyuge, hijos y otros familiares permitidos por la normativa vigente. Para hacerlo, se debe informar el CUIL de cada integrante y emitir una nueva credencial de pago con el importe actualizado.

La normativa actual permite cambiar de obra social una vez cada 12 meses. Para concretar el traspaso es necesario haber permanecido al menos un año en la entidad elegida. El trámite puede gestionarse a través de Mi SSSalud o mediante los canales habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En caso de que una obra social rechace una afiliación sin fundamentos válidos, el contribuyente puede realizar un reclamo formal ante la entidad y, si no obtiene respuesta, elevar la denuncia ante la Superintendencia.