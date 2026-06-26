El acceso a la atención médica es parte de los aportes que hacen los pequeños contribuyentes dentro del régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De todas formas, contar con una cobertura no depende únicamente del pago mensual, ya que cada persona debe seleccionar una entidad autorizada y completar un trámite específico.
Monotributo 2026: cuáles son las obras sociales habilitadas por ARCA y cómo afiliarse en julio 2026
Con la actualización del sistema y nuevas entidades autorizadas, conocé todas las alternativas vigentes y el trámite completo.
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Durante 2026 se produjeron nuevas modificaciones en el esquema de salud para quienes tributan bajo el monotributo. Las reformas impulsadas por el Gobierno volvieron a definir la transferencia de fondos y actualizaron el padrón de prestadores habilitados, lo que generó cambios para quienes buscan incorporarse o cambiar de cobertura.
Qué cambió en las obras sociales para monotributistas en 2026
Uno de los principales cambios surgió a partir de la aplicación del Decreto 955/2024, que modificó el circuito mediante el cual se distribuyen los aportes de salud. Con el nuevo esquema, el dinero correspondiente a la cobertura médica llega directamente a la obra social elegida por el afiliado. De esta manera se eliminó el mecanismo conocido como "triangulación", que permitía derivar fondos a empresas de medicina prepaga a través de intermediarios.
La medida busca reforzar los controles sobre los recursos del sistema y transparentar la administración de los aportes. Como consecuencia, los monotributistas deben optar por una entidad incluida en el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes.
Otro cambio importante fue la ampliación del listado de prestadores autorizados, ya que durante 2026, la Superintendencia de Servicios de Salud reconoció 45 obras sociales habilitadas, mucho más que en etapas anteriores. Además, el Gobierno implementó una red de contingencia para proteger a los afiliados frente a eventuales crisis financieras de algunas entidades. Actualmente participan cuatro organizaciones:
- La Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- La Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- La OSDEPYM
- La Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
Todas las obras sociales habilitadas por ARCA para monotributistas
Según la actualización vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, los contribuyentes pueden elegir entre 45 entidades autorizadas. Entre ellas figuran:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de la Prevención y la Salud
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Serenos de Buques
- Obra Social del Personal de la Actividad del Turf
- Obra Social de Vareadores
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- MET-Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.
- Privamed S.A.
Antes de elegir, lo mejor es revisar la cartilla médica, la presencia de sanatorios en la ciudad de residencia, la cobertura de medicamentos, la atención de urgencias y la posibilidad de incorporar familiares.
Cómo afiliarse en julio 2026
La cobertura médica no se activa automáticamente cuando una persona obtiene el alta en el Monotributo. Después de elegir una obra social habilitada, es necesario iniciar la afiliación de manera manual ante la entidad seleccionada. La documentación requerida suele incluir:
- DNI original y copia
- Último comprobante de pago del Monotributo con el componente de salud incluido
- Formulario 184/F que acredita el alta en el régimen
- Formulario 152 o credencial de pago
- Declaración Jurada 300/97 presentada ante ANSES
Una vez entregada la documentación, la obra social procesa la solicitud y habilita la cobertura. Es importante tener en cuenta que el sistema contempla la inclusión de cónyuge, hijos y otros familiares permitidos por la normativa vigente. Para hacerlo, se debe informar el CUIL de cada integrante y emitir una nueva credencial de pago con el importe actualizado.
La normativa actual permite cambiar de obra social una vez cada 12 meses. Para concretar el traspaso es necesario haber permanecido al menos un año en la entidad elegida. El trámite puede gestionarse a través de Mi SSSalud o mediante los canales habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
En caso de que una obra social rechace una afiliación sin fundamentos válidos, el contribuyente puede realizar un reclamo formal ante la entidad y, si no obtiene respuesta, elevar la denuncia ante la Superintendencia.
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